Olekas: Sausio 13-ąją stovėjome ne su ginklais

„1991-ųjų sausį visos Baltijos tautos – ir Latvija, ir Estija – gal kiek mažesniu tokiu rakursu, bet stovėjo prieš imperinę prievartą. Ir stovėjome ne su ginklais, o su labai tvirta mūsų valia. Ne su neapykanta, bet su tvirtu tikėjimu“, – Sausio 13-ąjai skirtame forume pirmadienį Seime kalbėjo parlamento vadovas.
„Tegul Sausio 13-oji visada mus vienija kaip atminties, atsakomybės ir pareigos tėvynei diena. Po 35-erių metų mes galime turbūt pasakyti – kaip mūsų pergalės diena“, – sakė jis.
Pasak J. Oleko, 1991-ųjų sausio įvykiai yra įrodymas, kad laisvė nėra duotybė, ją reikia apginti. Jis teigė, kad iki nepriklausomybės vedė visa eilė įvykių: Baltijos kelias, SSRS Aukščiausios Tarybos rinkimai ir Kovo 11-oji.
„(...) (tai – BNS) parodė, kad mūsų tautos – lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių – yra stipresnės už bet kokią prievartą. Šiandien matome, kad tas mūsų pasirinkimas buvo istoriškai teisingas, kad mūsų valstybės šiandien yra laisvos ir demokratinės, Europos ir transatlantinės bendruomenės narės“, – sakė Seimo pirmininkas.
Anot parlamento vadovo, Rusijos pradėtas karas Ukrainoje rodo, kad „negalima nurimti“.
„Žvelgdami į karą Ukrainoje, į agresoriaus sugrįžimą, į bandymą perrašyti istoriją, dar aiškiau suprantame Sausio 13-osios pamoką, kad laisvė turi būti ginama kasdien“, – teigė J. Olekas.
„Ukraina gina ne tik savo žemę, bet ir visą Europą. Todėl mūsų solidarumas su jumis yra tvirtas, nuoseklus ir ilgalaikis. Jūs nesate vieni, laisvė visada turi sąjungininkų“, – sakė jis.
1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS.
Sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
