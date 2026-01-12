 Vytautas Landsbergis: žlugs ir dar viena melo imperija

Vytautas Landsbergis: žlugs ir dar viena melo imperija

2026-01-12 11:35
Austėja Paulauskaitė (ELTA)
Liudmila Petrakova (ELTA)

Sausio 13-osios išvakarėse Seime surengtoje iškilmingoje Laisvės gynėjų rikiuotėje profesorius Vytautas Landsbergis kreipėsi į susirinkusiuosius akcentuodamas, jog šiuo metu svarbiausia yra apginti tiesą ir nestokoti jėgų, už ją kovojant.

Vytautas Landsbergis

„Laisvė – mūsų teisė, kurią reikia ir apginti. Tai reiškia – apginti Lietuvos teisę būti savimi. Štai, ką mes giname, gynėjai“, – pirmadienį į susirinkusiuosius kreipėsi pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas V. Landsbergis.

„Ginkime tiesą. Čia dabar yra pagrindinis frontas. Juk ir Šventajame Rašte pasakyta – tiesa padarys jus laisvus. Kai susitinkame kaip šiandien, žinome, kad pirmiausia esame tiesos gynėjai. Lietuva – tai mūsų tiesa. Melas anksčiau ar vėliau žlunga. ir dabar bus tas pats. Žlugs ir dar viena melo imperija, kiek ji besipūstų ir begrasintų tariamai mažesniems. O mes nesijauskime mažesni. Mes esame savo vietoje, savo namuose ir mes niekur nesitrauksime. Sveikinu jus, gynėjai, ir linkiu jums daug jėgų gynybai, kurios dar labai ir labai reikės. Gyvuokit“, – kalbėjo profesorius.

Jo teigimu, Lietuvai priešiškos valstybės yra pasirengusios išnaudoti kiekvieną klaidą, tad šiuo metu esą itin svarbu išlikti solidariems ir susitelkusiems į Lietuvos gerovę.

„Kaip sakiau cituodamas Vincą Kudirką, priešas nestygsta. Ir kiekvieną mūsų klaidą išnaudos, kas mus susilpnintų ar galbūt netgi pakirstų mūsų žingsnį“, – žurnalistams po ceremonijos sakė V. Landsbergis.

„Todėl turime būti brandūs ir budrūs, nepuoselėti savyje godumo ir pavydo, o tiktai solidarumą, tarpusavio solidarumą ir ištikimybę Lietuvai. To visiems linkiu“, – akcentavo jis.

R. Vaikšnoras: blogis iš Rytų niekur nedingo

Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras kreipdamasis į Laisvės gynėjus pabrėžė, kad nors šiandien ir esame laisvi – priešas iš Rytų niekur nepasitraukė. Tą, anot kariuomenės vado, įrodo įvykiai Ukrainoje.

„Gyvename neramiais laikais. Priešas, kuris buvo prieš 35-erius metus – jis šiandien okupuoja po truputį Ukrainą ir tas blogis, kuris ateina iš Rytų, jis niekur nedingęs. Turime būti pasirengę gintis. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką ir tai yra mūsų visų: kariuomenės, visuomenės, politikų ir šiaip geros valios žmonių užduotis ir pareiga. Tą, ką padarė mūsų tėvai ir protėviai, turime išlaikyti mūsų ateities kartoms“, – Seime kalbėjo R. Vaikšnoras.

ELTA primena, kad Sausio 13-oji – viena reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų, žyminti 1991 metų įvykius, kai Lietuvos žmonės drąsiai stojo ginti savo laisvės ir nepriklausomybės. Nepaisydami sovietų kariuomenės grėsmės, tūkstančiai piliečių susivienijo prie strateginių objektų, o Vilniuje vykusios kruvinosios nakties metu žuvo 14 laisvės gynėjų, šimtai žmonių buvo sužeisti.

Šiemet minime Laisvės gynėjų dienos 35-metį. Šiai reikšmingai sukakčiai paminėti visoje šalyje organizuojama daugybė renginių, bus vykdoma informacinė kampanija „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“, kuri kvies stiprinti Sausio 13-osios atminimą ir pažvelgti į laisvę kaip į gyvą vertybę – nuolat atsinaujinančią, įkvepiančią ir įpareigojančią.

Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją,  Seimo Kovo 11-osios Akto salėje įvyks iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 35-mečio minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija.

