Olekas: LRT įstatymas svarstomas skubos tvarka

„(Skuba – BNS) pagrįsta dėl to, kad norima neužtęsti sprendimo, nes yra tam tikras įtampos židinys, kurį reikia vienaip ar kitaip išspręsti. Bus priimtas vienoks įstatymas arba kitoks, bet turi būti sprendimas, kad nesitęstų nežinomybė“, – Seime žurnalistams antradienį sakė parlamento vadovas.
„Svarbus klausimas, Seime svarstomi svarbūs klausimai, kurie turi turėti Seimo pritarimą arba nepritarimą“, – teigė jis.
Praėjusią savaitę opozicija po LRT įstatymo pateikimo paliko salę, dalis parlamentarų boikotavo komitetų posėdžius.
Opozicija žada nedalyvauti antradienio Seimo posėdyje iki vakaro, kai parlamentarai imsis svarstyti visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarkos pakeitimus. Šiam projektui parlamentarai registravo daugiau nei pusantro šimto pasiūlymų.
Seimo Kultūros komitetas pirmadienį nespėjo jų visų apsvarstyti, nors ir pritarė įstatymo pataisoms. Komitetas pataisų svarstymą tęsia antradienį, tikimasi išvadą pateikti iki vakaro.
J. Olekas opozicijos grįžimą į posėdžius vadina „gera žinia“ ir teigia, kad Seimas posėdžiaus tol, kol apsvarstys visus pasiūlymus.
„Kažkada prisimenu posėdį, kuris baigėsi 6 val. ryto, tai yra tokių buvę mūsų Seimų istorijoje, tai nėra pats geriausias būdas, bet bandysime rasti sprendimą“, – sakė Seimo pirmininkas.
Kaip rašė BNS, parlamentui ketinant svarstyti įstatymo pataisas dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos, žurnalistai ir kultūrininkai antradienį pradeda trijų dienų protestą.
Tris dienas nuo ryto savo laidas iš Nepriklausomybės aikštės transliuos LRT radijas, vakarais bus degami laužai.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovės instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Protestuoti antradienį numatyta ir prie visuomeninio transliuotojo būstinės, kur į posėdį rinksis LRT taryba. Jame turėtų dalyvauti dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, ji socialiniuose tinkluose „didžiąją dalį“ LRT tarybos apkaltino transliuotojo užvaldymu.
Pataisomis, kurias po pateikimo palaikė valdantieji socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“, siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas iš pareigų už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
