Olekas lankysis Taline: susitiks su Estijos prezidentu ir ministru pirmininku

J. Olekas Taline susitiks su Estijos prezidentu Alaru Karisu, ministru pirmininku Kristenu Michalu ir Rygikogo pirmininku Lauriu Husaru.
Be to, J. Olekas lankysis Estijos gynybos įmonėje „Defsecintel Solutions“ bei susitiks su „Rail Baltica Eesti“ vadovais aptarti projekto įgyvendinimo eigą šioje šalyje.
„Susitikime aptarsime Baltijos valstybėms reikšmingų strateginių infrastruktūros projektų eigą, ypač svarbią kariniam mobilumui. Taip pat įvertinsime situaciją prie mūsų išorės sienų ir tai, kokių bendrų žingsnių galime imtis“, – pranešime teigia parlamento vadovas.
Taip pat pirmadienio vakarą numatytas Seimo pirmininko susitikimas su Estijos lietuvių bendruomene.
