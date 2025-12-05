 Olekas lankosi Klaipėdos regione: susitiks su pramonės, sveikatos, savivaldos atstovais

2025-12-05 07:07
BNS inf.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas penktadienį su darbo vizitu lankosi Klaipėdos regione, kur susitiks su pramonės, sveikatos priežiūros, mokslo ir savivaldos institucijų atstovais. 

Juozas Olekas
Juozas Olekas / R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip susitikimo išvakarėse pranešė Seimo pirmininko sekretoriatas, vizito metu numatyti susitikimai įmone „Terekas“, Kretingos ir Klaipėdos ligoninių, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, „Vakarų laivų gamyklos“, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos, miesto savivaldybės atstovais.

„Klaipėdos regionas svarbus ne tik dėl geografinės padėties ir prieigos prie jūros, čia yra ir mokslo bei inovacijų centras. Matau, kad verslas, universitetas ir savivalda šiame krašte turi didelį augimo potencialą, jų indėlis į valstybės augimą turėtų tik didėti, o valstybės pareiga – užtikrinti sprendimus, kurie leistų šį potencialą išnaudoti maksimaliai, kuriant palankias sąlygas verslui, modernias darbo vietas ir geresnes paslaugas žmonėms“, – pranešime cituojamas parlamento vadovas.

Skelbiama, kad susitikime su Klaipėdos miesto meru Arvydu Vaitkumi bus kalbama apie miesto ir valstybės bendradarbiavimą įgyvendinant strateginius plėtros projektus, stiprinant sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą bei jaunimo užimtumą.

