Nausėda įvertino JAV taikos planą

„Ko gero, tai nėra geriausias dalykas prezidentui komentuoti gandus, tačiau, taip, mes matome tam tikrus signalus, kad esama minčių sėsti prie derybų stalo, tačiau norėčiau jums priminti esminį kiekvienos diskusijos dėl taikos principą – jokios kalbos apie Ukrainą negali vykti be Ukrainos dalyvavimo“, – penktadienį Geopolitikos ir saugumo studijų centro (GSSC) forume Vilniuje sakė šalies vadovas.
„Bet kokios idėjos, kurios Ukrainą pastatys į silpnąją pusę, yra nepriimtinos ir mes negalime tokių pastangų toleruoti“, – pabrėžė jis.
BNS rašė, kad pagal 28 punktų planą, kurį remia JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai ir sumažinti savo kariuomenės dydį, teigiama naujienų agentūros AFP matytame dokumente.
Plane taip pat teigiama, kad Kyjivas įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos Vakarų sąjungininkių taikdariai.
Tačiau skelbiama, kad taikos atveju Europos kariniai lėktuvai būtų dislokuoti Lenkijoje, kad, esant potencialiam pavojui, galėtų suteikti Ukrainai apsaugą.
G. Nausėdos teigimu, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimas ar kitos nuolaidos Rusijai „reikštų Ukrainos kapituliaciją“.
„Turime išnaudoti šią akimirką ir parodyti tvirtą valią, tvirtą europinės bendruomenės nuomonę, rodančią, kad turime rasti tokią formą, kuri padėtų išsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą, suteikti tam tikras saugumo garantijas į ateitį“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Jeigu Ukrainos ginkluotosios pajėgos būtų sumažintos 50 proc., tai kokios galimybės lieka Ukrainai“, – sakė jis.
Prezidentas pabrėžė JAV vaidmens svarbą užtikrinant Ukrainos saugumą.
Nors žiniasklaida skelbia minėto taikos plano projekto detales, Europos lyderiai sako jo nematę.
„Nekantriai laukiu to dokumento, noriu jį pamatyti, noriu pamatyti Ukrainos reakciją ir išgirsti Europos bendruomenės balsą, – kalbėjo šalies vadovas. – Jis turi būti stiprus. Negalime ramiai stebėti ir tiesiog komentuoti vykstančių įvykių. Turime imtis aktyvių žingsnių ir tai mūsų istorinis šansas tą padaryti.“
Be to, kaip rašė BNS, plane skelbiama, kad Rusija vėl būtų priimta į Didžiojo septyneto (G-7) valstybių klubą, taip atkuriant G-8 formatą. Maskvai taip pat būtų sušvelnintos sankcijos. JAV pareigūnas tvirtina, kad šis planas vis dar darbinio lygmens.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis artimiausiomis dienomis šį planą aptarti su Baltųjų rūmų šeimininku.
Baltieji rūmai neigia pranešimus, esą šis planas sudarytas kartu su Maskva.
Autorė Karolina Ambrazaitytė