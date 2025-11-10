Lingė regi grėsmę prezidentui

Vieną vakarą M. Lingė žiūrėjo televizorių. Pamatė interviu su Seimo pirmininku. J. Olekas kalbėjo vienoje iš Seimo salių – ji vadinasi „Prezidento“. Čia kabo ir prezidento vėliava.
„Tai yra grifas ir vienaragis iš vienos pusės, kitas – iš kitos pusės“, – sakė konservatorius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vėliava greta J. Oleko konservatoriui sukėlė nerimą, o nerimas paprastai liejamas feisbuke. Čia M. Lingė savo sekėjams ir pranešė apie socialdemokratų galimai rezgamą sąmokslą prezidentą nuversti.
„Gal taip norėta subtiliai siųsti signalą šalies vadovui, kad jeigu jis dar spyriosis dėl kandidatūrų tvirtinimo, kitų sprendimų, kurių nori koalicija, tai gali grėsti ir kokios nelabai malonios sąlygos“, – aiškino M. Lingė.
M. Lingė klausia: ar prezidentas savarankiškas sprendimuose? Ar valdantieji turi pagrindo šantažuoti dėl apkaltos ir taip veikti prezidento sprendimus?
„Konstitucija numato, kad prezidentui nesant, atsistatydinus ar atstatydinus, negalint eiti pareigų, valstybės vadovo pareigas eina Seimo pirmininkas“, – tvirtino M. Lingė.
J. Olekas M. Lingės įtarimus perskaitė.
„Nebūtų Lingė“, – pabrėžė Seimo narys (LVŽS) Dainius Gaižauskas.
„Nu gerai“, – juokėsi J. Olekas.
J. Olekas į klausimą, ar teisybė, atsakė: „Visos Seimo erdvės geros.“
Bet teigė – sąmokslo nėra.
„Kolegė pasirinko vietą, kur televizijai atrodė tinkamiausia vykdyti interviu, mes ten susėdome“, – sakė Seimo pirmininkas.
J. Olekas ramina, kad užkoduotų grasinimų G. Nausėdai per televizorių nesiunčia.
Politikas į klausimą, ar prezidentas savarankiškas sprendimuose ir neturi pagrindo jį šantažuoti, atsakė: „Be abejo, kad ne.“
Šįkart J. Olekas irgi sėdėjo televizijoje. Šalia kabėjo ne vėliavos, o plakatai su kosmonautais bei Betmenu. Verta pabrėžti – Seimo pirmininkas perimti Betmeno pareigų neplanuoja.
„Pas Lingę galvoje gali suvirt, sukonvertuot, kas ten žino, kas jų galvoje ten konvertuojasi“, – tikino D. Gaižauskas.
Anot konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, tai buvo kolegos politinė interpretacija. Ją M. Lingė paskelbė apie 23 valandą vakaro.
L. Kasčiūnas, paklaustas, ar 23 valanda vakaro gali turėti įtakos interpretacijoms, atsakė: „Ne, aš nemanau. Mindaugas – šeimos žmogus. Tiesiog jis taip pamatė situaciją, taip išsireiškė.“
Į LNK žurnalistės klausimą, ar jam turi įtakos interpretacijai 23 valanda vakaro, L. Kasčiūnas atsakė: „Sakyčiau, dažniausiai stengiuosi 23 valandą nakties įrašų nerašyti.“
„Daug kas turbūt skaitėte, kad dabar superpilnatis“, – pabrėžė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Ką reikia veikti naktimis, žino socialdemokratų lyderis.
„Naktimis reikia ilsėtis arba, kaip sakant, su žmona apsikabinus gulėti, bet neužsiiminėti politiniais įrašais“, – sakė M. Sinkevičius.
D. Gaižauskas sako – tik duok Dieve politikams fantazijos. Jos politiką nuspalvina.
Jis, paklaustas, ar nepavydi fantazijos konservatoriams, atsakė: „Mano didesnės, kad jie sužinotų, ką aš galvoju apie konservatorius ir fantazuoju.“
Bet M. Lingė nesutinka, kad sąmokslas – jo fantazijos vaisius.
„Tai yra neišgalvota vieta, neišgalvota vėliava ir ji kažką reiškia“, – teigė M. Lingė.
