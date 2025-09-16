 Lietuva įvedė nacionalines sankcijas buvusiai Moldovos Gagaūzijos regiono vadovei Irinai Vlah

Lietuva įvedė nacionalines sankcijas buvusiai Moldovos Gagaūzijos regiono vadovei Irinai Vlah

2025-09-16 11:20
BNS inf.

Lietuva įvedė nacionalines sankcijas buvusiai Moldovos Gagaūzijos regiono vadovei Irinai Vlah (Irina Vlach), antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Lietuva įvedė nacionalines sankcijas buvusiai Moldovos Gagaūzijos regiono vadovei Irinai Vlah
Lietuva įvedė nacionalines sankcijas buvusiai Moldovos Gagaūzijos regiono vadovei Irinai Vlah / L. Balandžio / BNS nuotr.

Pasak ministerijos, Vilnius nuo antradienio uždraudė moteriai atvykti į Lietuvos teritoriją.

„Šio žingsnio imtasi dėl jos ryšių su Rusija ir aktyvios pagalbos Rusijai siekiant daryti neteisėtą įtaką Moldovos politiniams procesams“, – rašoma pranešime.

Pasak URM, I. Vlah nuolat lankosi Rusijoje, susitinka su šalies agresorės pareigūnais, koordinuoja veiksmus, kuriais Rusija kišasi į Moldovos vidaus reikalus ir šalyje vykstančius demokratinius procesus, tarp jų – ir į būsimus Moldovos parlamento rinkimus.

Rugpjūtį moldavų politikei sankcijas įvedė Kanada.

„Atitinkamai Moldovos tarpinstitucinė priežiūros taryba I. Vlah nustatė ribojamąsias priemones, o Moldovos valstybinė mokesčių tarnyba įšaldė jos lėšas ir kitą turtą“, – teigia URM.

Ministerijos teigimu, draudimas I. Vlah atvykti į Lietuvos teritoriją galioja penkerius metus.

Prorusiška politikė Gagaūzijos vadove buvo 2015–2023 metais.

Šiame straipsnyje:
Moldovos Gagaūzijos regiono vadovė
Irina Vlah
sankcijos
sankcijos Irinai Vlah

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų