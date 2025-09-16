Lietuva įvedė nacionalines sankcijas buvusiai Moldovos Gagaūzijos regiono vadovei Irinai Vlah

Pasak ministerijos, Vilnius nuo antradienio uždraudė moteriai atvykti į Lietuvos teritoriją.
„Šio žingsnio imtasi dėl jos ryšių su Rusija ir aktyvios pagalbos Rusijai siekiant daryti neteisėtą įtaką Moldovos politiniams procesams“, – rašoma pranešime.
Pasak URM, I. Vlah nuolat lankosi Rusijoje, susitinka su šalies agresorės pareigūnais, koordinuoja veiksmus, kuriais Rusija kišasi į Moldovos vidaus reikalus ir šalyje vykstančius demokratinius procesus, tarp jų – ir į būsimus Moldovos parlamento rinkimus.
Rugpjūtį moldavų politikei sankcijas įvedė Kanada.
„Atitinkamai Moldovos tarpinstitucinė priežiūros taryba I. Vlah nustatė ribojamąsias priemones, o Moldovos valstybinė mokesčių tarnyba įšaldė jos lėšas ir kitą turtą“, – teigia URM.
Ministerijos teigimu, draudimas I. Vlah atvykti į Lietuvos teritoriją galioja penkerius metus.
Prorusiška politikė Gagaūzijos vadove buvo 2015–2023 metais.
