Rusiška „Urals“ nafta tapo perpus pigesnė nei „Brent“

Palyginimui, Europos etaloninės „Brent“ naftos kaina pastarosiomis dienomis svyruoja ties 61 dolerio už barelį žyma, pažymi agentūra.
„Argus Media“ duomenimis, „Urals“ barelio kaina šiuo metu yra mažiausia nuo 2022-ųjų pradžios, tai yra nuo laikotarpio iki Kremliaus invazijos į Ukrainą, ir dabar šiai naftai pritaikoma vidutinė nuolaida siekia maždaug 27 dolerius už barelį.
Vašingtonas, bandymas daryti spaudimą Maskvai užbaigti karą Ukrainoje, spalio pabaigoje paskelbė sankcijas „Lukoil“ ir „Rosneft“, kurios įsigaliojo lapkričio 21 dieną. Tai buvo pirmas kartas, kai JAV sankcijos Rusijai buvo įvestos per antrąją Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) prezidentavimo kadenciją.
Jungtinė Karalystė gruodžio 18-ąją į savo sankcijų sąrašą įtraukė dar 24 juridinius ir fizinius asmenis, įskaitant naftos kompanijas „Tatneft“, „Russeft“, „Rusneftegaz“ ir „NNK-Oil“. Tą pačią dieną Europos Sąjungos juodąjį sąrašą papildė 41 tanklaivis iš vadinamojo Rusijos „šešėlinio laivyno“, jį išplėsdamas iki beveik 600 laivų.
Naujausi komentarai