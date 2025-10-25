„Financial Times“: Rusijoje jau žino, kaip apeiti Trumpo sankcijas

Leidinyje pažymima, kad šią savaitę bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ įvestos sankcijos gali būti labai rimtos, nes šioms dviem bendrovėms tenka beveik pusė visos Rusijos kasdien išgaunamos naftos. Vien tik „Rosneft“ atneša apie 17 proc. Rusijos biudžeto pajamų.
Analitikų teigimu, abi naftos bendrovės dabar turės kurti naujas tiekimo grandines, kad išvengtų tiesioginių sandorių tarp naftos pirkėjų ir Rusijos pardavėjų, kuriems taikomos sankcijos. JAV Kolumbijos universiteto Pasaulinės energetikos politikos centro mokslo darbuotoja Tatjana Mitrova mano, kad rusai griebsis jau pažįstamos taktikos kurti daugiasluoksnę fiktyvių tarpinių įmonių ir kitokių tarpininkų ekosistemą.
T. Mitrovos nuomone, apskritai rusams ši situacija labai nemaloni, tačiau ne mirtina. „Lapkritį ir gruodį, kai įsigalios priemonės, bus nuosmukis, tačiau vėliau apimtys greičiausiai vėl ims didėti“, – mano ji.
Pasak leidinio „Financial Times“, visas Rusijos naftos sektorius turėjo daug laiko pasirengti naujoms Vakarų sankcijoms ir net buvo nustebęs, kad D. Trumpas suteikė jam papildomo laiko, sankcijas atidėdamas vienam mėnesiui. „Rosneft“ ir „Lukoil“ gali pasinaudoti patirtimi, kurią jau turi kitos sankcijų sulaukusios Rusijos bendrovės, tokios kaip „Surgutneftegaz“ ir „Gazpromneft“.
Be to, eksporto apimčių nuosmukį iš dalies gali kompensuoti tai, kad po to, kai buvo įvestos naujos sankcijos Rusijai, šiek tiek pakilo pasaulinės naftos kainos.
„Rusijos naftos bendrovės, su jomis susiję naftos prekybininkai ir pirkėjai tokią praktiką taiko jau trejus metus. Kol yra norinčių pirkėjų, greičiausiai bus rastas būdas apeiti sankcijas“, – paaiškino bendrovės „Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners“ įkūrėjas Ronaldas Smithas.
Tačiau visa tai nereiškia, kad sankcijos neturi prasmės. Kaip teigia ekspertai, visa tai rusams sukelia ne tik papildomą galvos skausmą, bet ir visai realius materialinius nuostolius. Norėdami išlikti rinkoje, rusai turi siūlyti pirkėjams papildomas nuolaidas savo naftai, nes kitaip pastarieji paprasčiausiai nenorėtų turėti reikalų su nafta, kuriai taikomos sankcijos. Be to, kiekviena tarpinė įmonė reikalauja papildomų išlaidų, kiekvienas tarpininkas pasiima tam tikrą komisinį mokestį, o tai irgi suvalgo dalį Rusijos naftos gamintojų pajamų.
