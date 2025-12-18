 ES įvedė sankcijas dar 41 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui

2025-12-18 16:06
Marius Jakštas (ELTA)

Ketvirtadienį Europos Sąjunga (ES) įvedė ribojamąsias priemones dar 41 vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui, rašoma ES Tarybos interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

ES įvedė sankcijas dar 41 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui / Scanpix nuotr.

„Taryba šiandien įvedė ribojamąsias priemones dar 41 laivui, priklausančiam Rusijos naftos tanklaivių „šešėliniam laivynui“ ir padedančiam Rusijai didinti energetikos sektoriaus pajamas“, – teigiama pranešime.

Šiuo sprendimu 41 tanklaivis įtraukiamas į sąrašą laivų, kuriems draudžiama įplaukti į uostus ir teikti įvairias su jūrų transportu susijusias paslaugas.

„Ši priemonė skirta tanklaiviams ne iš ES, priklausantiems Putino šešėliniam laivynui, kuriuo apeidinėjamas naftos kainų ribojimo mechanizmas arba remiamas Rusijos energetikos sektorius, arba laivams, kuriais Rusijai gabenama karinė įranga arba kurie dalyvauja gabenant iš Ukrainos pavogtus grūdus ir kultūros vertybes“, – pabrėžė ES Taryba.

Po šiandienos sprendimo į sankcijų sąrašą įtrauktų laivų, priklausančių Rusijos šešėliniam laivynui, skaičius pasiekė beveik šešis šimtus.

„ES yra pasirengusi ir toliau didinti spaudimą Rusijai ir jos šešėlinio laivyno vertės grandinei, įskaitant tolesnių sankcijų įvedimą“, – pranešime pažymėjo ES Taryba.

Kaip skelbta anksčiau, gruodžio 15 d. ES Taryba įvedė sankcijas penkiems asmenims ir keturioms įmonėms, padedančioms Rusijos šešėliniam laivynui ir prisidedančioms prie jo vertės grandinės.

