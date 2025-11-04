Gabrieliui Landsbergiui – prestižinis tarptautinis apdovanojimas

„Gabrielius Landsbergis yra 2025 metų Magnitskio apdovanojimo „Už išskirtinį indėlį į Magnitskio teisingumo kampaniją“ laureatas“, – socialiniame tinkle „X“ pirmadienį pranešė Pasaulinė Magnitskio teisingumo kampanija.
Anot jos, apdovanojimas G. Landsbergiui bus įteiktas pagerbiant jo „išskirtinį vadovavimą mobilizuojant tarptautinius veiksmus žmogaus teisių gynimo ir tikslinių sankcijų srityje“.
G. Landsbergis yra vizituojantis mokslo darbuotojas Stanfordo universitete, Miuncheno saugumo konferencijos patariamosios tarybos narys bei Atlanto tarybos narys.
G. Landsbergis ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas nuo 2020 metų iki 2024 metų gruodžio.
2015 metų balandį buvo išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderiu, o 2024-ųjų spalį pasitraukė iš TS-LKD partijos pirmininko pareigų po nesėkmingų partijai Seimo rinkimų.
Minimas apdovanojimas pavadintas 2009 metais Rusijos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnitskio vardu. Jis skelbė atskleidęs finansines Rusijos pareigūnų bei piliečių machinacijas, apgaule pasisavinusių 230 mln. JAV dolerių mokesčių mokėtojų pinigų.
Magnitskio apdovanojimai pradėti teikti 2015 metais, siekiant pagerbti drąsius žurnalistus, politikus ir aktyvistus, dirbančius žmogaus teisių srityje.
Praeityje šis apdovanojimas įteiktas tokiems žmonėms kaip Rusijos opozicijos politikui Borisui Nemcovui, JAV senatoriui Johnui McCainui (Džonui Makeinui), Saudo Arabijos disidentui Jamalui Khashoggi (Džamalui Chašogdži), Nobelio premijos laureatei Mariai Ressai (Marijai Resai), Ukrainos režisieriui Olegui Sentsovui.
S. Magnitskio vardu taip pat pavadintas teisinis mechanizmas, kuriuo įvedamos sankcijos asmenims, vykdantiems ir dalyvaujantiems žmogaus teisių pažeidimuose.
