Landsbergis: akivaizdu, kad Venesuela jau yra JAV interesų zona

„Žingsniai Venesueloje yra nuoseklus (JAV – ELTA) Nacionalinio saugumo strategijos įgyvendinimas. JAV deklaruoja atnaujintą Monro doktriną, kuri prieš 100 metų aiškiai sakė, kad pasaulis yra padalintas tarp galingiausių imperijų“, – LRT televizijos laidoje „Savaitė“ sekmadienį teigė G. Landsbergis.
„Ką atnaujinta Monro doktrina reikštų šiandien? Tai reiškia pasaulio padalinimą tarp (…) numanomų galių. Skaitant Nacionalinio saugumo strategiją, tos galios išryškėja. Per nuoseklius Amerikos žingsnius, veiksmus išaiškėja, kad tai yra Kinija, Rusija ir JAV (…). Akivaizdu, kad Venesuela akivaizdžiai jau yra JAV interesų zona. Taip pat matome, kad Grenlandija, Kanada patenka į tą zoną ir jos turėtų (…) paklusti amerikiečių vadovavimui“, – akcentavo buvęs Lietuvos diplomatijos vadovas.
Todėl pasak jo, nereikėtų pro pirštus žiūrėti ir į kitus JAV lyderio Donaldo Trumpo viešai išsakomus siekius bei planus.
Tai, ką sako šios administracijos atstovai, reikia vertinti ypatingai rimtai.
„Tai, ką sako šios administracijos atstovai, reikia vertinti ypatingai rimtai. Mes tas pamokas turėjome išmokti 2016 m., kai daug kas žiūrėjo pro pirštus ar net mėgino juokauti, kad štai Trumpas statys sieną, darys dar kitus žingsnius. Visa tai, ką jis žadėjo, savu būdu, savaip jis siekė padaryti arba maksimaliai, kiek jam leido galimybės, padarė“, – kalbėjo G. Landsbergis.
„Šiandien, kai jis sako ar yra sakęs, kad jam neaktualus NATO, kad jis nori draugystės su Rusija, kad europiečiai turi gintis patys, ir visi kiti dalykai – visa tai, mano vertinimu, vienaip ar kitaip arba jau yra įgyvendinama, arba artimiausiu metu bus pradėta įgyvendinti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo, JAV šeštadienio naktį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje. Sostinę Karakasą sudrebino smarkūs sprogimai, o šeštadienio rytą JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad šalies autoritarinis lyderis N. Maduro ir jo žmona buvo „išskraidinti iš šalies“.
Naujausi komentarai