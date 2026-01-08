 Iš Vytauto Landsbergio – jautrus laiškas anūkui Gabrieliui

2026-01-08 11:44 kauno.diena.lt inf.

Sausio 7-ąją gimtadienį minėjo politikas bei buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Tarp sveikinimų – ir jautri jo senelio, profesoriaus Vytauto Landsbergio žinutė.

Gabrielius Landsbergis (kairėje) ir Vytautas Landsbergis

„Sveikinu pianistą ir vokalistą Gabrielių L. Senelis L.“ – prie nuotraukos, kurioje matyti prie pianino sėdintis profesorius, o ant jo kelių – mažasis Gabrielius, rašė V. Landsbergis.

Šalia nuotraukos paviešintas ir profesoriaus ranka užrašytas šis sakinys.

Sveikinimas sulaukė daugiau nei 2,5 tūkst. patiktukų.

Tiek 44-ąjį gimtadienį šventusiam G. Landsbergiui, tiek jo seneliui daugiausia skriejo gražūs žodžiai.

„Labai gražu ir gera, kad savo šeimos narį mokote muzikos meno. Labai gerai“, – rašė internautas Edmundas.

„Vokalisto balsas girdimas ir įdėmiai klausomas visame pasaulyje, ne tik su tuo ir sveikiname!“ – sveikino ir kitas tautietis.

„Va, kaip galiu su savo seneliu! Užtrauksiu garsiai dainą! Tegu jos garsas po Lietuvėlę eina! Sveikinimai!!!“ – komentavo Zina.

„Sveikatos, ramybės, kantrybės, išminties, supratimo gimtadienio proga“ – siuntė linkėjimus Alfreda.

„Ąžuolinių abiem!“, – linkėjo Vėjas.

Šiame straipsnyje:
Vytautas Landsbergis
Gabrielius Landsbergis

