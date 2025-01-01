Baigęs prezidentauti, Nausėda ketina keliauti

„Norėčiau pakeliauti, kol fizinė forma yra gera, norėčiau kelionių, bet ne tokių pasyvių, kuomet tiesiog guli paplūdimyje, nes esu pernelyg nekantrus, kad keletą valandų galėčiau mėgautis tokiomis saulės voniomis“, – interviu LNK Žinioms trečiadienį sakė G. Nausėda.
„Man reikia judėjimo, man reikia pažinimo džiaugsmo. Prezidento darbas tartum teoriškai teikia galimybę daug keliauti, bet tu nieko nematai, matai pasaulį tik per automobilio užpakalinį stiklą. Ne tas pažinimo džiaugsmas, kurio aš norėčiau“, – teigė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) yra viešai apgailestavęs, kad jam nebus leidžiama siekti trečios kadencijos, tuo metu G. Nausėda teigė nenorėtų dar penkerius metus eiti šalies vadovo pareigų.
„Ne, nenorėčiau, nes turiu planų, ką norėčiau daryti po antrosios kadencijos“, – kalbėjo šalies vadovas.
G. Nausėdos antroji kadencija baigsis 2029-aisiais.
Pagal Konstituciją, tas pats asmuo prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
