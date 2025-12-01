 Prezidentas atskleidė, kur krypsta jo mintys

Prezidentas atskleidė, kur krypsta jo mintys

2025-12-17 15:29
LNK.lt inf.

„Kur Naujus?“ – klausimas, kuris dažnai neduoda ramybės net likus kelioms savaitėms iki švenčių. Ne išimtis ir pirmoji šalies pora – Gitanas Nausėda bei Diana Nausėdienė. Laidoje Labas vakaras, Lietuva jie atskleidė, kad plano, kur sutikti Naujuosius metus, dar neturi, tačiau prezidento galvoje jau kirba viena mintis.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Susėdę pokalbiui su laidos vedėjais Eglė Šantaraitė ir Mantas Bružas, Gitanas bei Diana Nausėdos teigė, kad Kūčias ir Kalėdas sutiks šeimos apsuptyje. Tačiau kur ir kaip pasitiks 2026-uosius, pirmoji šalies pora šiemet dar nėra nusprendusi.

„Dėl Kalėdų viskas aišku – džiaugiamės, kad visi būsime kartu. Tačiau dėl Naujųjų metų dar nėra nuspręsta. Šiuo metu vyksta demokratinės procedūros – balsuoja visi, kurie turi balsavimo teisę. Kadangi dukros jau suaugusios, jos taip pat turi balsą“, – kalbėjo G. Nausėda.

Vis dėlto prezidento mintys krypsta Lietuvos pajūrio link – iš Klaipėdos krašto kilęs Gitanas prisipažįsta norintis Naujuosius metus sutikti ten, kur jam itin artima ir brangu.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė / L. Balandžio/ BNS nuotr.

„Tiesa sakant, mintys krypsta į pajūrį – norėtųsi Naujuosius sutikti prie jūros. Senokai ten buvome, net gėda prisipažinti, kaip seniai“, – laidoje teigė jis.

Nausėda pasakojo, kad Kūčios ir Kalėdos jų šeimoje tradiciškai švenčiamos artimųjų rate, o per Naujuosius metus jie dažniausiai susitinka su bičiuliais, kurie neretai ir tampa šių susibūrimų iniciatoriais.

„Norisi praplėsti žmonių ratą, todėl minime ne tik su šeima, bet ir draugais. Tikiuosi, kad viskas pavyks“, – teigė politikas.

Kadangi abu kilę iš Klaipėdos krašto, tiek Diana, tiek Gitanas pripažino pasiilgstantys jūros.

„Pasiilgstu to vaikščiojimo paplūdimiu ne tik vasarą, bet ir žiemą“, – kalbėjo prezidentas.

Šiame straipsnyje:
prezidentas
Gitanas Nausėda
Diana Nausėdienė
šventės
Kalėdos 2025
Kalėdos
Naujieji metai
pirmoji šalies pora

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Į \\\\\...////
Graikją.
0
0
taip
jau ziauriai neskanu..........
0
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų