Rokas Bernatonis palygino: kuo gerai Amerika, o kuo – Lietuva?

R. Bernatonio studijoje – ne vienas pasiekimus patvirtinantis apdovanojimas. Jis yra sulaukęs garsių magų pripažinimo, pasirodęs prestižiniame magijos klube Holivude. Rodos, ko dar galima norėti? Visgi, Rokas sako turintis planų bent dešimtmečiui į priekį.
Į Valstybinį Vilniaus mažąjį teatrą jis užsuka ruoštis – spalį ir lapkritį iliuzijos meistras pirmąkart surengs viešus pasirodymus. Jų R. Bernatonis laukia – juk pasirodyti saviems smagiausia.
„Man visąlaik norisi gerai pasirodyti – ir prieš kitus iliuzionistus, ir prestižinėse vietose. Bet namuose svarbiausia asmeniškai, juk čia namai. Žinai, kad nori ir pats savimi didžiuotis, ir kad didžiuotųsi žiūrovai“, – sakė Rokas laidoje „Nuo... Iki...“.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Jis juokėsi – mūsų tautiečiai turi aukštą kartelę pramogoms. R. Bernatonis prisiminė prieš kelis mėnesius nuskambėjusius skundus Justino Timberlake‘o koncertui.
„Mes, lietuviai, esame griežti ir reiklūs. Mums kartais netinka net ir didžiausios pasaulio popžvaigždės. Tai ką man, iliuzionistui iš Lentvario, kalbėti“, – juokėsi R. Bernatonis.
Man patinka Amerikoje uždirbinėti pinigus, o čia – gyventi.
Per metus ne vieną mėnesį užsienyje praleidžiantis ir daug užsakymų pasirodyti JAV sulaukiantis Rokas jau senokai galėjo persikelti ten gyventi. Visgi vyras sako, jog Lietuvoje jam geriausia.
„Man patinka Amerikoje uždirbinėti pinigus, o čia – gyventi. Esu pasaulio žmogus. Bet yra vis tiek noras turėti vaikų. Čia yra širdis, čia yra namai. Ir čia yra kokybė! Mes Lietuvoje turime labai gerą gyvenimo kokybę“, – tvirtino pašnekovas.
Anot jo, girdint, kaip kiti žmonės neįvertina gyvenimo Lietuvoje, kyla pyktis.
„Kai girdžiu, kai žmonės apkalbinėja, jog Lietuvoje blogai, man norisi juos pakratyti ir pasakyti, kad mes labai gerai gyvename. Mūsų mokytojai atsidavę, kaip ir medikai. Mes tikrai labai gerai gyvename“, – šypsojosi R. Bernatonis laidoje „Nuo... Iki...“.
