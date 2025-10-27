Marijus Berenis: nesuprantu, kodėl būti geram yra „skystablauzdiškumas“

Tai pirmas kartas po daugelio metų, kai buvęs grupės „ŽAS“ narys, 52-ejų Marijus sėdo prieš televizijos kameras ir atvirai papasakojo, kodėl pramogų pasaulyje tapo tarsi nematomu, atsivėrė ir apie asmeninį gyvenimą. Du dešimtmečius Marijus, rodos, mėgavosi populiarumu ir buvo nuolatinių skandalų, kuriais garsėjo grupė „ŽAS“, dalyvis, bet prieš dešimtmetį garsus vyras netikėtai pasitraukė iš grupės veiklos, jo nebematyti viešuose renginiuose, o interviu tapo itin reti. Kodėl Marijus sąmoningai atsitraukė nuo daugelį taip žavinčio pramogų pasaulio? Kaip susipažino ir pasipiršo mylimajai Sigitai? Ir kokiais kasdieniais dalykais, pasak Marijaus, dauguma mūsų nebemokame pasidžiaugti?
„Tą vau jausmą reikia nuolatos mokėti išgyventi. Tai vienas pagrindinių dalykų. Budistai netgi sako: mokėkite į viską žiūrėti vaiko akimis. Viską matyti tarsi pirmą kartą. Yra dalykų, nuo kurių aš pavargau, kurie man atsibodo, ir tai yra normalu. Bet kai nuo paprastų, kasdieninių dalykų, į kuriuos dažnai net nekreipiame dėmesio, nuolat kyla tas vau jausmas – man atrodo, tai labai faina. Pavyzdžiui, sėdžiu prekybos centre kokiame lauke, žmona po parduotuves vaikšto, geriu arbatą, pasiėmęs obuolių pyragą, ir man tiesiog viskas nutirpsta nuo jausmo: žiūrėk, aš sėdžiu čia, ten mano žmona vaikšto. Blemba, kaip faina. Paprasčiausiai akimirkos suvokimas – kaip faina“, – pasakos Marijus.
