Viktorija Jakučinskaitė: esu vadinama pensininke, iškasena. Belieka tik užsikasti

Šio vakaro Viktorijos interviu itin atviras ir tiesmukas. Gali pasirodyti net grubokas. Tačiau ji puikus pavyzdys kiekvienai brandaus amžiaus moteriai, kritikuojančiai save. Atrodo, kad Viktorija dabar išgyvena tikrą savo aukso amžių. Santykiai su vyru Vitalijumi tvirti kaip niekada, ji sėkmingai plečia drabužių verslą, savo paskyrose socialiniuose tinkluose dalinasi įžvalgomis apie išvaizdą, sveikatą, gerą nuotaiką, ir net kviečia į treniruotes kartu. Ji drąsiai demonstruoja kūną seksualiose fotosesijose, nevengia ironiškų komentarų aktualiais klausimais ir aptaria garsių žmonių stilių, įsikūnijusi į pačios sukurtą personažą – stilistę Anželą.
„Iš tiesų pagaliau jaučiuosi nauja ir geresne savo versija, pakilusia iš duobės, dugno“, – pasakojo Viktorija. Kodėl sėkmės ir pripažinimo sulaukusi dizainerė sugriovė pačios sukurtą imperiją? Ką ji darė tuomet, kai prarado gyvenimo prasmę ir tenorėjo mirti? Ir ką pataria kiekvienai 40-metį peržengusiai moteriai?
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20 val., per LNK.
