Iliuzionistas Rokas Bernatonis atskleidė sužadėtuvių detales: žiedą slėpė neįtikėtinoje vietoje

Šį kartą į Jungtines Amerikos Valstijas su R. Bernatoniu vyko ir jo sužadėtinė, trejais metais jaunesnė Monika Kudlinskaitė, stebėjusi visus 20-imt pasirodymų. Pora susipažino populiarioje programėlėje „Tinder“. M. Kudlinskaitė, pasak iliuzionisto, jį sužavėjo natūralumu.
Pavasarį kelionės po Šri Lanką metu mylimajai pasipiršęs iliuzionistas pasidalijo ne tik įspūdžiais iš pasirodymų „Magijos pilyje“ Holivude, tačiau ir atskiro pasakojimo verta sužadėtuvių žiedo slėpimo istorija. „Šri Lankoje keliavome tik su kuprine, tad sužadėtuvių žiedo vežtis dėžutėje negalėjau, ji būtų lengvai radusi. Taigi nusprendžiau žiedą paslėpti dezodorante, išėmęs pieštuko dalį, ir po ja paslėpęs žiedą maišelyje“, – pasakos R. Bernatonis.
R. Bernatonis pasakojo norėjęs rimtų, ilgalaikių santykių, šeimos, tad džiaugėsi atradęs savo žmogų. Ieškoti sužadėtuvių žiedo iliuzionistas pradėjo praėjus metams nuo pažinties pradžios.
Pirmoji naujo LNK sezono gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20 val. per LNK.
