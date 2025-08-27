Milijonai per vieną vakarą – tokia buvo Ievos kasdienybė Londone

Ieva į Didžiąją Britaniją išvyko vos baigusi studijas. Ji nė nesitikėjo, kad atsitiktinai gavusi padavėjos darbą kazino po dešimtmečio taps prestižinių lošimo namų vadove. Būtent čia ji akis į akį susidurdavo su pasaulio elitu: garsiausiais futbolininkais, aktoriais, dainininkais ir net britų karališkosios šeimos nariais.
Vis dėlto didžiausią įspūdį paliko ne garsenybės, o stulbinantis turtuolių pinigų švaistymas. „Į kazino jie būdavo atskraidinami užsakomaisiais lėktuvais, apgyvendinami prabangiausiuose viešbučiuose – vien tam, kad Londone per vakarą išleistų milijonus. Savo akimis mačiau, kaip vienas milijardierius per kelias valandas pralošė 41 milijoną. Jam tai buvo tas pats, kas eiliniam žmogui įmesti kelias monetas į „McDonald’s“ aukų dėžutę“, – šiandien atvirai pasakojo Ieva. Arbatpinigiai taip pat stebino: 40 tūkst. ar net 700 svarų už paprasčiausią vandens buteliuką buvo įprasta praktika.
Jos vyras Mantas tuo metu Londone vadovavo statybų komandai. Jo objektai taip pat kėlė nuostabą – milijonieriai už milijonus įsigytus apleistus pastatus paversdavo rūmais su požeminėmis kino salėmis ir SPA kompleksais. „Užsakovams pinigai neegzistavo – jie tiesiog įgyvendindavo beprotiškiausias užgaidas“, – prisiminė Mantas.
Lietuva mums – ne praeitis, o ateitis.
Atrodytų, kad tokio gyvenimo atsisakyti sunku. Tačiau ilgainiui Juozaičiams vis labiau atsibodo Londono kamščiai, įtampa, nesaugumas ir naktiniai pamaininiai darbai. Kai šeimoje atsirado vaikai, pora vis drąsiau ėmė svajoti apie grįžimą į gimtinę. Ir galiausiai ryžosi kardinaliam sprendimui – parduoti namus Londone ir iš naujo pradėti gyvenimą Lietuvoje.
Šiandien jų kasdienybė atrodo lyg iš pasakos. Rietavo apylinkėse jie sukūrė vienkiemį su išpuoselėta sodyba, tvenkiniais, žirgais ir net egzotiškomis juodomis vištomis. Mantas savo rankomis prikelia senus pastatus naujam gyvenimui, o Ieva atidarė azijietiškų patiekalų užkandinę, kuria stebina vietinius. „Dirbti reikia daug, bet mes čia jaučiamės laimingi. Lietuva mums – ne praeitis, o ateitis“, – sakė Juozaičiai.
Kaip šeima iš prabangos ir milijardierių pasaulio grįžo į ramią Lietuvos provinciją ir ką jiems reiškia atrasti naują gyvenimo kokybę – laidoje „Noriu likti Lietuvoje“ šį trečiadienio vakarą, 21 val., per LNK.
