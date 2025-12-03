Internete sužibėjo netikėtas Vytauto Šiškausko amplua: vaizdo įrašas pavergė žiūrovus

Interneto platybėse vis didesnio populiarumo sulaukiantis projektas „who.is.riding.next“ tapo tikru socialinių tinklų fenomenu. Įrašai, kuriuose žinomi žmonės važiuoja automobiliu drauge su keturkojais augintiniais, nuolat sulaukia didžiulio žiūrovų susidomėjimo. Šį kartą projekto kūrėjai į kelionę pasikvietė ir Vytautą Šiškauską.
Nuotaikingo įrašo autoriai V. Šiškauskui negailėjo šiltų žodžių: „Šį kartą galinėje sėdynėje – legenda, Lietuvos turtas ir visų švenčių ir nuoširdumo simbolis – Vytautas Šiškauskas. Vytautas pradėjo dainuoti būdamas 7 metų, vesdamas mamos, atsidūrė Ąžuoliuko chore ir nuo tada nenustoja kurti, nenustoja stebinti Lietuvos, tiek savo kūryba, tiek savo charizma. Ši mūsų kelionė išskirtinė – pamilom jį visa širdim ir niekada to nebepaleisim.
Žmogus, kuriam nuoširdžiai rūpi kitas žmogus. Ne visi tai turi, bet visi galim stengtis tokiais būti! Ačiū, Vytautai ir ačiū Alina, kad esat žmonėmis, kurių mums visiems taip reikia! O dabar laukiam naujų dainų ir smuiko!! Daug daug meilės jums nuo mūsų! Esat nuostabūs!“
Pats atlikėjas taip pat kreipėsi į savo gerbėjus bei paliko įkvepiančią žinutę, kurioje ragino nepamiršti svarbiausių žmogiškų vertybių.
„Gerbkime vienas kitą ir viskas bus gerai mūsų Lietuvoje. Būkite laimingi, sveiki. Džiaukimės gyvenimu, kiek įmanoma“, – sakė V. Šiškauskas.
Vaizdo įrašas „who.is.riding.next“ „Instagram“ paskyroje jau peržiūrėtas daugiau nei 12 tūkst. kartų ir sulaukė daugybės smagių, pozityvių žiūrovų reakcijų.
