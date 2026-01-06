Pelės ir žiurkės po variklio dangčiu: draudikai fiksuoja rekordinę žalą

– Ar daug gaunate užklausų iš klientų dėl žalos, kurią automobiliams padaro graužikai ar kiti gyvūnai?
– Tokių žalų tikrai gauname ir jų nėra mažai. Per 2024 metus fiksavome daugiau nei 40 tokių atvejų, o per šiuos, jau besibaigiančius metus, – dar daugiau. Šiuo metu esame užfiksavę beveik 70 atvejų.
– Kokius nuostolius gyvūnai dažniausiai padaro ir kas automobiliuose sugadinama labiausiai?
– Dažniausiai tai būna smulkūs graužikai, kurie įsikuria variklio skyriuje. Juos labiausiai domina izoliacinės medžiagos, skirtos variklio garso ar šilumos izoliacijai. Tačiau neretai jie pažeidžia ir elektros instaliacijos elementus, pavyzdžiui, laidus.
– Apie kokias pinigines sumas kalbame? Kiek kainuotų remontas, jei draudimas nuostolių nepadengtų?
– Jeigu graužikai pažeidžia tik izoliacines medžiagas, žala dažniausiai nėra labai didelė – ji siekia kelis šimtus eurų, dažniausiai iki 500–600 eurų. Tai nėra brangios detalės. Tačiau jei gyvūnai automobilyje užsibūna ilgiau, pavyzdžiui, kai transporto priemonė kurį laiką nenaudojama, arba jų būna daugiau, žala gali gerokai išaugti. Tokiais atvejais jie pažeidžia elektros instaliaciją, laidus, ir nuostoliai gali siekti kelis tūkst. eurų. Šiemet viena iš tokių žalų viršijo 4 tūkst. eurų, pernai – daugiau nei 7 tūkst., o viena didžiausių fiksuotų žalų siekė daugiau nei 18 tūkst. eurų.
– Kas konkrečiai buvo sugadinta tuo atveju, kai nuostoliai siekė 18 tūkst. eurų?
– Buvo pragraužta daugybė laidų. Tokiais atvejais neužtenka pakeisti tik pažeistą laido atkarpą – tenka keisti ištisas laidų pynes. Be to, buvo įvykęs trumpasis jungimas, dėl kurio apgadintos ir kitos automobilio sistemos. Prie bendros sumos prisidėjo ir apdailos medžiagos, kurių keitimas taip pat kainuoja nemažai.
– Ar vairuotojams reikia atskirai pasirūpinti draudimu nuo tokių žalų, ar jos įtrauktos į standartinį KASKO draudimą?
– Visada rekomenduoju atidžiai perskaityti draudimo sąlygas ir pasikonsultuoti su draudimo bendrovės atstovu. Skirtingi draudimo produktai gali turėti skirtingas sąlygas, todėl būtina įsitikinti, ar tokio pobūdžio žala yra draudžiama pagal konkretų polisą.
