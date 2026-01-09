Ar prisimenate? Iš praeities ištrauktas Radži vaizdo įrašas pribloškė internautus

Trumpame „TikTok“ platformoje išplitusiame vaizdo įraše Radži scenoje atlieka gerai žinomą kūrinį „Lambada“. Aplink jį sukasi šokėjos, kurdamos energingą ir žaismingą pasirodymo atmosferą. Vis dėlto pagrindiniu akcentu tapo ne choreografija ar muzika, o pats atlikėjas.
Radži scenoje pasirodė vilkėdamas juodą peruką, korseto tipo viršutinę dalį, rožinį sijoną ir lengvą skraistę. Įvaizdį papildė aukštakulniai, o ryškus makiažas – paryškinti skruostai ir raudonos lūpos – suteikė pasirodymui teatrališkumo. Toks stilius gerbėjus nustebino ir akimirksniu tapo diskusijų objektu socialiniuose tinkluose.
Prie vaizdo įrašo buvo matyti ir užrašas, kviečiantis į „lambados“ šėlsmą.
„Radžytė kviečia lambadai“, – rašoma šalia „TikTok“ įrašo.
Iš vaizdo kokybės, scenografijos ir stilistikos akivaizdu, jog įrašas darytas gerokai anksčiau – tikėtina, kur kas daugiau nei prieš dešimtmetį ar net penkiolika metų. Tai įdomus priminimas apie ankstesnius Radži karjeros etapus, kai scenoje netrūko drąsių eksperimentų, humoro ir saviironijos.
Net ir praėjus daugeliui metų šis pasirodymas išlieka įsimintinas ir išsiskiriantis. Akivaizdu, archyviniai momentai socialiniuose tinkluose gali atgimti iš naujo.
