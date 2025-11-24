Mirė regio legenda ir kultūros milžinas Jimmy Cliffas: jam buvo 81-eri

„Su giliu liūdesiu pranešu, kad mano vyras Jimmy Cliffas mirė po priepuolio ir po jo išsivysčiusio plaučių uždegimo“, – savo „Instagram“ paskyroje parašė jo žmona Latifa Chambers.
Per keturis dešimtmečius trukusią karjerą J. Cliffas rašė ir dainavo dainas, derindamas regį su folku, soulu, ska ir roko muzika, jam buvo artimos politinės, skurdo, neteisybės ir protesto prieš karą temos.
Multiinstrumentalistas ir tokių hitų kaip „You Can Get It If You Really Want“ bei „The Harder They Come“ atlikėjas J. Cliffas laikomas įtakingiausia regio asmenybe po velionio Bobo Marley, su kuriuo bendradarbiavo šio karjeros pradžioje.
J. Cliffas anksti pelnė populiarumą, suvaidinęs pagrindinį vaidmenį nepaprastai sėkmingame 1972 m. filme „The Harder They Come“, iš dalies paremtame jo patirtimi augant skurde ir pristačiusiame jį ir regio muziką pasaulinei auditorijai.
Jamaikos ministras pirmininkas Andrew Holnessas pareiškė, kad visa sala stabtelės pagerbti J. Cliffą – „tikrą kultūros milžiną, kurio muzika nešė mūsų tautos širdį pasauliui“.
„Jo muzika padėjo žmonėms išgyventi sunkius laikus, įkvėpė ištisas kartas ir padėjo suformuoti pasaulio pagarbą Jamaikos kultūrai“, – sakė premjeras ir pridūrė, kad J. Cliffo palikimas „gyvas kiekviename mūsų salos kampelyje ir Jamaikos žmonių širdyse“.
