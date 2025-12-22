 Prieš pat didžiąsias šventes mirė legendinės kalėdinės dainos autorius Chrisas Rea

2025-12-22 17:54
BNS inf.

Būdamas 74 metų mirė britų dainininkas Chrisas Rea (Krisas Rėja), geriausiai žinomas dėl devintojo dešimtmečio šventinio hito „Driving Home for Christmas“, pirmadienį Jungtinės Karalystės (JK) žiniasklaidai pranešė šeimos atstovas.

Chrisas Rea
Chrisas Rea / MAX NASH / AFP nuotr.

„Dainininkas, dainų autorius ir gitaristas Chrisas Rea mirė anksčiau šiandien ligoninėje po trumpos ligos“, – sakoma šeimos pranešime, anot britų naujienų agentūros „Press Association“.

