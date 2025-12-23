 Kerbedžio koncertas sujaudino tūkstančius gerbėjų: Kaunas perspjovė Vilnių

2025-12-23 16:20
LNK.lt inf.

Prieš šventes Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo trečiasis Kastyčio Kerbedžio koncertinio turo „Toks vienintelis“ pasirodymas, tapęs tikra muzikos ir emocijų švente tūkstančiams susirinkusių gerbėjų. Nuo pat pirmųjų dainų publika kilo nuo savo vietų – arena ošė, dainavo, šoko ir negailėjo ovacijų bei gėlių.

Gerbėjų meilė ir palaikymas buvo akivaizdūs – scena skendo gėlėse, o gėlių jūra tapo įspūdingu padėkos simboliu atlikėjui už jo muziką ir nuoširdumą. Jau koncerto viduryje Kastytis Kerbedis su šypsena kreipėsi į publiką, pastebėdamas, kad Kaunas šį vakarą perspjovė Vilnių:

„Nors koncertas dar tik įpusėjo, bet gėlių puokščių Kaunas įteikė jau daugiau nei Vilnius.“

Šis atlikėjo pastebėjimas sukėlė audringas žiūrovų ovacijas.

Kastyčio Kerbedžio koncertas Kaune dar kartą patvirtino, kad šis turas – išskirtinis ne tik muzikine programa, bet ir emocine atmosfera.

„Toks vienintelis“ – tai ne tik koncertai, bet ir bendras išgyvenimas, sujungiantis skirtingas kartas bei paliekantis ilgai išliekantį įspūdį.

Kauno vakaras neabejotinai liks vienu ryškiausių šio koncertinio kelio akcentų, nors turo pasirodymai ir toliau keliauja per Lietuvą:

  • Gruodžio 25 d. – Kalnapilio arena, Panevėžys;

  • Gruodžio 30 d. – Švyturio arena, Klaipėda.

