Paauglės Šiauliuose talžė mergaitę: po paviešintų vaizdų iš prokuratūros – svarbi žinia

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai birželio 10 d. Šiaulių prekybos centro prieigose užfiksuotas smurtas prieš nepilnametę, aplinkybes, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui bei viešosios tvarkos pažeidimo.
„Ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnui priimant sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nebuvo renkami duomenys apie birželio 9 dieną įvykusį konfliktą, kuris, galimai, kitą dieną turėjo įtakos fiziniam smurtui prie prekybos centro.
Taip pat nebuvo surinkta kita tyrimui reikalinga informacija. Pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė kyla ne tik vykdytojui, bet ir organizatoriui, kurstytojui ar padėjėjui“, – nurodoma prokuratūros pranešime.
Anot teisėsaugos, pradėto ikiteisminio tyrimo metu bus tiksliai nustatytos ir įvertintos galimai nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, naujai gauti duomenys, visų galimai nusikalstamų veikų padarymo metu dalyvavusių asmenų tapatybės, įvertinti jų veiksmai bei, esant pagrindui, jiems ar už juos atsakingiems asmenims pritaikyta atsakomybė.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atlieka Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai.
Apie galimą smurto prieš nepilnametę Šiauliuose atvejį pradėta viešumoje kalbėti, kai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas galimas smurtas.
Šiaulių apskrities policija iš pradžių pranešė dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas.
Anot teisėsaugos, apie šį incidentą policijai buvo pranešta birželio 19 d. Gavę pranešimą, policijos pareigūnai peržiūrėjo ir išanalizavo vaizdo medžiagą, apklausė įvykio dalyvių tėvus bei įvertino turimą informaciją.
Buvo nustatyta, kad Šiauliuose prie prekybos centro 2013 metais gimusią merginą sumušė trys nepilnametės, gimusios 2010, 2011 ir 2012 metais.
Nepilnamečių tėvams policija skyrė oficialius rašytinius įspėjimus.
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