Trise daužė ir spardė mergaitę: kaip į tai sureagavo policija?

Medžiaga perduota Šiaulių miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, taip pat informacija perduota Vaiko teisių apsaugos tarnybai. Pareiškėjai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą.
BNS rašė, kad viešojoje erdvėje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Šiauliuose, prekybos centro prieigose, užfiksuotas smurtas prieš mažametę, gimusią 2013 metais.
Apie šį įvykį policija buvo informuota birželio 19 dieną. Gavę pranešimą, pareigūnai ėmė aiškintis įvykio aplinkybes – peržiūrėjo ir išanalizavo vaizdo medžiagą, apklausė įvykio dalyvių tėvus bei įvertino turimą informaciją. Nustatyta, kad smurtavo mergaitės, gimusios 2010, 2011 ir 2012 metais.
Birželio 26 dieną, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis Baudžiamuoju kodeksu, nutarta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi smurtavusios mergaitės nėra sulaukusios 16 metų ir nėra baudžiamosios atsakomybės subjektai.
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