Triukšmavusi Irma Gajauskaitė pašalinta iš teismo salės iki bylos nagrinėjimo pabaigos

Antradienio posėdžio metu turėjo būti apklausti liudytojai, tačiau jiems neatvykus, bylos nagrinėjimas neįvyko. Buvo tik aptarti kaltinamosios pateikti prašymai.
I. Gajauskaitė prašė nušalinti teisėją Renatą Maziliauskienę, atšaukti valstybės garantuojamą advokatą, atblokuoti jos banko sąskaitas ir grąžinti jos kompiuterį.
Teisėja nusprendė nenusišalinti. Klausimas dėl advokato atšaukimo jau buvo išspręstas anksčiau, nes I. Gajauskaitė to prašė ankstesniuose posėdžiuose – advokatas neatšauktas. Sąskaitų užblokavimas su nagrinėjama byla visiškai nesusijęs, tai padarė antstoliai dėl kitų I. Gajauskaitės nusižengimų. O dėl nuosavybės teisių apribojimo kompiuteriui teismas ketina priimti nutartį ketvirtadienį.
„Kompiuteris man reikalingas ginant savo teises“, – teisme aptariant prašymą dėl nuosavybės teisių apribojimo sakė I. Gajauskaitė.
Kaip BNS pasakojo Šiaulių apylinkės teismo atstovė Nijolė Damulė, aptariant prašymus I. Gajauskaitė rėkavo, triukšmavo. Teisėja ją dėl tokio elgesio kelis kartus įspėjo. Galų gale už triukšmavimą ir nepagarbų elgesį kaltinamoji buvo pašalinta iš teismo salės iki proceso pabaigos.
Bylos nagrinėjimo pradžioje I. Gajauskaitė sykį jau buvo pašalinta iš salės, bet tąsyk pašalinimas buvo trumpalaikis, vienam posėdžiui. Dabar jai uždrausta būti teismo salėje iki pat bylos nagrinėjimo pabaigos. Posėdžiuose jai atstovaus advokatas Valdas Kairys.
I. Gajauskaitė kaltinama tuo, kad 2023-iųjų gruodį tėvų namuose smogė į veidą broliui, kuris buvo atvykęs remontuoti namų. Darant remontą dingo elektra, I. Gajauskaitė dėl to supyko ir smogė kumščiu broliui į veidą.
Vėliau jie susitaikė ir I. Gajauskaitė buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Bet nepraėjus vieneriems metams jai buvo pareikšti įtarimai dėl kitų nusikaltimų, todėl fizinio skausmo sukėlimo byla buvo atnaujinta.
Pernai rudenį I. Gajauskaitei buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo ir kurstymo prieš žydus socialiniuose tinkluose.
Buvusi kandidatė į Seimą vaizdo įrašuose kalbėjo apie žydus, antisemitizmą, Izraelį, „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį.
„Jeigu ne vokiečiai, ne masinis vykdomas tam tikras, kaip sakant, žydų susidorojimas, mūsų žemėse mūsų, tokios kaip tautos lietuvių, nebūtų. Vien dėl jūsų invazijos. Jūsų nenormalus kišimasis į kitas tautas yra netoleruotinas“, – vaizdo įraše kalbėjo moteris.
Praėjusių metų spalio pradžioje I. Gajauskaitei buvo pareikštas įtarimas ir dėl raginimo susidoroti su rinkimų debatų dalyviais.
Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas taip pat dėl jos vaizdo įrašų socialiniuose tinkluose.
Kandidatė į Seimą kvietė žmones atvykti į buvusiame Lukiškių kalėjime Vilniuje rengtus debatus, „atsivežti beisbolo lazdas, šakes, dalgius“ ir susidoroti su kai kuriomis partijomis, visuomenininku A. Tapinu.
I. Gajauskaitės „Facebook“ profilyje vaizdo įrašą lydėjo tekstas, kuriame kandidatė teigia, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau politikė ragino „nelikti abejingiems ir patiems padaryti teisingumą“.
Šį rudenį prokuratūra teismui perdavė dar vieną I. Gajauskaitės baudžiamąją bylą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai į teisėsaugą praėjusią liepą dėl šmeižimo socialiniuose tinkluose kreipėsi Meškuičių seniūnė.
Naujausi komentarai