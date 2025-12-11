Gauso kankinimo istorijoje – pribloškiantys kaltinamųjų pasiaiškinimai

Šunį kastuvu daužė ir gyvą palaidojo du Ariogalos gyventojai – šuns šeimininko sugyventinė ir jos pažįstamas. Šeimininkas egzekucijoje nedalyvavo.
Dabar, praėjus pusmečiui, į teismą atvyko Gauso skriaudikai.
Moteris kaltinama žiauriai sumušusi šunį – kastuvu talžė jį keliolika kartų ir vėliau užkasė. Lemtingą vakarą ji guodėsi sugėrovams, kad šuo atsibodo, pavargo jį vedžioti ir nori jį „užmušti“.
„Kęstutis Butkus prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką – pripažino laikęs šunelį, kad nepabėgtų, kai Ilona Ščerbinskienė jį daužė kastuvo metaline dalimi. Ilona Ščerbinskienė laikėsi kitokios pozicijos“, – aiškino Šiaulių apygardos prokuroras Arminas Elijošius.
Moteris dabar teigė nieko neatsimenanti, nors iškart po įvykio pripažino šuniui sudavusi kastuvu kelis kartus.
„Moteris, kuri jį daužė kastuvu 12 kartų, jį suluošino. Manau, kad ji apsimetė nieko neatsimenanti. Bandė laikytis tokios pozicijos, neva negalėjo taip pasielgti, nes labai myli“, – sakė gyvūnų prieglaudos „Nuaras“ vadovė Jurgita Gustaitienė.
Plačiau nei apie meilę šuniui ar sugyventinės elgesį nenori kalbėti ir šuns šeimininkas.
„Neatsakinėsiu į jūsų klausimus, atsiprašau, bet neatsakinėsiu“, – sakė jis.
Poelgio ir šuns gaili jį už pavadėlio laikęs ir visą žiaurų mušimą matęs Kęstutis Butkus.
„Man niekas neužėjo. Nemušiau jo. Ana moteriškė mušė“, – teigė K. Butkus.
Paklaustas, kodėl nesustabdė moters, vyras tikino buvęs „truputį išgėręs“ ir nesupratęs, kas vyksta. Viską kaltino alkoholį.
Nors pats vyras tą vakarą buvo menkai apsvaigęs – girtesnė buvo šunį talžiusi moteris.
„Myliu šunis, nežinau, kas man užėjo. Tarnavau Afganistane, gal žiaurumą tokį pajutau. Turėjau ją sudrausminti, nesudrausminau – blogai padariau. Pasielgiau kaip paskutinis niekšas“, – teismui sakė K. Butkus.
Kaltinamojo gailestis ne visus įtikina.
„Sakė, kad dabar negali kalbėti, nes jam stresas, spaudimas kyla. Tai man mintyse kilo klausimas – o kai tas šuo buvo kruvinas, kai jį daužė ir gyvą kasė, tada jam nekilo niekas?“ – piktinosi J. Gustaitienė.
Gauso gyvybė ilgai kabojo ant plauko, tačiau dabar 13 metų šuo – energingas ir puikiai prižiūrimas. Jis kelis mėnesius gyvena pas laikinus globėjus.
„Labai džiaugiamės, kad jam pasitaikė ideali šeima. Yra ir kitų augintinių – visi sutaria, gražiai draugauja. Jis čia mylimas, vežiojamas į klinikas, nors atstumas didelis“, – pasakojo J. Gustaitienė.
Gauso gydymui gyvūnų prieglauda išleido beveik 3000 eurų, kuriuos teisme sieks prisiteisti iš kaltinamųjų.
Ariogališkiams gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų, tačiau neretai žiauriai pasielgusiems su gyvūnais taikoma administracinė atsakomybė – bauda nuo 900 iki 3200 eurų.
