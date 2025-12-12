Teisme Dargis prabilo: įsivėlę labai dideli, aukšti žmonės

„Aš vykdžiau savo žurnalistinę veiklą tuo metu. Prokuratūra ir galbūt STT nelabai suvokia, kas ir kaip buvo daroma“, – prieš teismo posėdį žurnalistams sakė D. Dargis.
Kaltinamasis sakė, kad pagaliau išsiaiškino, kas yra „visų šitų žaidimų“ organizatoriai ir iniciatoriai. Tačiau jis tų asmenų neįvardijo. Pasak jo, tai „labai dideli, aukšti žmonės“, kurie norėjo, kad D. Dargis būtų įveltas į šią istoriją.
„Džiaugiuosi, kad prasidėjo ta byla, nes labai užkniso visus metus gyventi tokioje nesąmonėje. Man gyvenimą trukdo gyventi. Negalime pasiimti erdvesnio būsto, nes man skirti apribojimai, negaliu išvažiuoti į užsienį daugiau nei septynioms dienoms. Su apykoje gyvenau daug laiko. Reikėjo įnešti 20 tūkstančių užstatui ir jie iki šiol negrąžinti, o jie buvo pasiskolinti iš mano artimiausių žmonių“, – žurnalistams sakė D. Dargis.
Teisėjas Valerijus Laušas posėdžio pradžioje pranešė, kad bus nagrinėjamas finansinių technologijų įmonės bendrovės „Bankera“ prašymas priimti civilinį ieškinį. Prašymas buvo pateiktas ikiteisminio tyrimo baigiamojoje stadijoje. Teigiama, kad kaltinamieji planavo reikalauti pinigų ir iš „Bankeros“.
Prokuroras Darius Šneideris sakė, kad byloje nėra kaltinimų, susijusių su „Bankera“, todėl nėra pagrindo priimti bendrovės civilinį ieškinį.
„Bankera“ norėjo prisiteisti išlaidas advokatui ir neturtinę žalą – beveik 2 tūkst. eurų.
Teisėjas V. Laušas nutarė „Bankeros“ prašymą atmesti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pernai rugpjūtį Vilniuje susitikę kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš kauniečio verslininko, kriptovaliutininko Tado Kaspučio pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio.
Mainais jie tarėsi pažadėti paveikti teisėsaugos pareigūnus, kad jie nutrauktų tyrimus, atliekamus T. Kaspučio atžvilgiu. Manoma, kad siekdami susitartų tikslų, kaltinamieji veikė pasiskirstę aiškiais vaidmenimis bei atsakomybėmis.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 metų rugpjūtį, kai T. Kasputis informavo teisėsaugą apie iš jo reikalaujamą kyšį.
Po to T. Kasputis, bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų, kuriuos, kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.
Kratos metu pas D. Dargį taip pat buvo rastas nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos, todėl jis kaltinamas ir disponavimu narkotikais.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.
D. Dargio advokatė Aušra Ručienė anksčiau teigė, kad jis kaltės nepripažįsta ir ikiteisminį tyrimą laiko kerštu už praėjusių metų birželį naujienų portale „Delfi Plius“ publikuotą straipsnį.
BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį irgi atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.
47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.
