2026-01-07 17:43 kauno.diena.lt inf.

Virtualus policijos patrulis pasidalijo dviem pavyzdžiais, kaip pastaruoju metu sukčiai bando apmulkinti gyventojus.

Iš policijos – įspėjimas gyventojams: gavote tokias žinutes? Nespauskite aktyvių nuorodų! / Virtualaus policijos patrulio feisbuko nuotr.

„Paskutinės dvi dienos – sukčių siunčiamų SMS žinučių atakos! Nuorodos jau užblokuotos, tačiau visada svarbu prisiminti – niekada nespauskite aktyvių nuorodų žinutėse, neveskite jokių mokėjimo kortelių duomenų. Gavote? Pasidalinkite komentaruose“, – trečiadienį feisbuke rašė policijos pareigūnai.

Jie pateikė du vizualius sukčių atakų pavyzdžius. Viename iš jų rašoma: „Priminimas apie parkavimo mokescio sumokejima. Kad isvengtumete delspinigiu, prasome nedelsiant sumoketi neapmoketa suma siais budais“.

Kitame pavyzdyje sukčiai apsimeta viena siuntų pristatymo bendrove: „Jusu uzsakymo pristatyti nepavyko. Patikrinkite ir atnaujinkite pristatymo informacija, kad isvengtumete grazinimo“.

Abu paviešinti pranešimai parašyti nenaudojant lietuviškų rašmenų. Virtualus policijos patrulis pataria, kaip atpažinti sukčių siunčiamas žinutes: 

– Prašo prisijungti paspaudžiant aktyvią nuorodą žinutėje;

– Akivaizdžios gramatinės klaidos;

– Naudoja žinomų įmonių pavadinimus;

– Gąsdina baudomis, stovėjimo aikštelių neapmokėjimu, trūksta informacijos siuntos pristatymui;

– Siunčia pakartotines žinutes keletą kartų.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
žinutės
neapmokėjimas už stovėjimą
siunta
Virtualus policijos patrulis

