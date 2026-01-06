Šiaulių mero byloje apklaustas „Šiaulių šviesos“ vadovas

A. Visockas kaltinamas ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, taip pat poveikiu T. Petreikiui kaip liudytojui.
Tyrimo duomenimis, meras galimai siekė, kad šios įmonės vadovas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrėjams nepasakotų tiesos, o duotų melagingus, su juo suderintus parodymus ir nuslėptų reikšmingą informaciją.
Antradienį liudydamas teismui T. Petreikis antradienį sakė, kad kai kurių aplinkybių neatsimena, todėl prašė remtis per ikiteisminį tyrimą jo duotais parodymais.
Teismo atstovas Vytautas Jončas Eltai teigė, kad teisme buvo aiškinamasi, kam byloje minimų įvykių metu įmonė buvo pavaldi tiesiogiai. Pasak atstovo, liudytojas T. Petreikis patvirtino, kad meras A. Visockas domėjosi gatvės apšvietimo viešuoju pirkimu.
Šiaulių apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, joje kaltinimai pareikšti Šiaulių miesto merui A. Visockui ir dar dviem asmenims.
STT ir prokuratūros tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.
Piktnaudžiavimu kaltinamam Šiaulių merui A. Visockui draudžiama bendrauti su kitais jo bylos kaltinamaisiais ir liudytojais. Teismas šiuos apribojimus taiko baimindamasis galimo mero poveikio minėtiems proceso dalyviams, kadangi toks poveikis galėjo būti daromas dar per ikiteisminį tyrimą.
Tarp liudytojų su kuriais A. Visockui toliau draudžiama bendrauti yra ir minėtos Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Šiaulių šviesa“ vadovas T. Petreikis. Baudžiamojoje byloje tirtų įvykių metu ši įmonė buvo vadinama UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“.
Europos deleguotosios prokurorės Jurgitos Steponavičiūtės-Otto kaltinamajame akte rašoma, kad 2022 m. gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas leido atlikti kratą Šiaulių savivaldybėje, mero darbo vietoje.
Tų metų birželio 14 dieną, būnant savivaldybėje, A. Visockas nurodė T. Petreikiui padėti telefoną ant stalo. Jis pakluso mero raginimui, o meras jį pakvietė pasikalbėti koridoriuje. Pokalbio metu meras liepė įmonės vadovui meluoti apie jųdviejų prie bažnyčios vykusio pokalbio aplinkybes.
Anot teisėsaugos, liepos pradžioje A. Visockas nusiuntė T. Petreikiui trumpąją SMS žinutę, liepdamas su juo bendrauti per „Signal“ programą, ir netrukus pakvietė susitikti automobilių stovėjimo aikštelėje.
Kaltinamajame akte taip pat rašoma, kad, tyrėjų duomenims, per šį susitikimą meras T. Petreikio teiravosi, ar jo telefone, kurį paėmė pareigūnai, buvo kažkokios reikšmingos informacijos, taip pat domėjosi, ką T. Petreikis pasakojo pareigūnams.
A. Visockas jam pasakė, kad įtariamieji neduoda parodymų ir iš jų nebus gauta reikšmingos informacijos.
Pareigūnų duomenimis, 2022 m. gruodį, jau įgijęs įtariamojo statusą ir jau gavęs šaukimą apklausai, meras A. Visockas per pokalbių programėlę „Viber“ pakvietė T. Petreikį susitikti prie kavinės. Susitikus sutartoje vietoje meras pranešė, kad jis kviečiamas į STT, jiems gali būti uždrausta bendrauti, todėl toliau bendraus per kitus asmenis.
Kaip per teismo posėdį anksčiau paskelbė prokurorė, jau turėdamas įtariamojo statusą ir draudimą nebendrauti su liudytoju T. Petreikiu, meras šį liudytoją dar vienam pokalbiui prie ežero pasikvietė per pastarojo sutuoktinę.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs sausio pabaigoje. Bus tęsiamos liudytojų apklausos. Šioje byloje yra daugiau nei 20 liudytojų.
Naujausi komentarai