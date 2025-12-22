 VTEK tirs, ar Šiaulių meras nesumaišė interesų

2025-12-22 15:52
BNS inf.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pirmadienį pradėjo tyrimą dėl Šiaulių miesto mero Artūro Visocko elgesio, pasirašius potvarkį skirti paramą su jo seserimi susijusiai bendrovei.

Artūras Visockas
Artūras Visockas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Pasak etikos sargų, tyrimo pagrindu tapo gautas pranešimas, kad šių metų lapkričio 26 dieną mero potvarkiu skirta 3 tūkst. eurų finansinė parama bendrovei „Etikko“ įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidoms padengti. Šios bendrovės akcininkas ir vadovas yra mero sesers sutuoktinis.

Komisija tyrimo metu vertins, ar meras, pasirašydamas šį sprendimą, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su privačiais interesais, ir nedalyvauti tvarkant reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose artimi asmenys turi akcijų ar gauna pajamų.

