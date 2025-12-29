 Teismas paskelbė, ar už korupciją kalintis Masiulis anksčiau išeis į laisvę

2025-12-29 12:02
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kauno apylinkės teismas nepatvirtino Lygtinio paleidimo komisijos sprendimo anksčiau laiko į laisvę paleisti už 106 tūkst. eurų kyšio gavimą kalintį buvusį Seimo narį Eligijų Masiulį.

Eligijus Masiulis
Eligijus Masiulis / P. Peleckio/BNS nuotr.

E. Masiulis kol kas atliko tik daugiau nei dvejus metus iš bausmės iš nuosprendžiu paskirtų pusšeštų metų.

Pirmadienį priimta teismo nutartis nėra galutinė ir gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.

Komisija E. Masiulio paleidimą į laisvę svarstė pirmą kartą ir nuteistajam ji buvo palanki. Komisija mano, kad nuteistajam lengviau bus adaptuotis visuomenėje, jeigu jis toliau bausmę atliks neizoliuotas, o prižiūrimas probacijos tarnybos.

Tačiau su šiuo sprendimu nesutiko prokuratūra ir pateikė skundą Kauno apylinkės teismui.

E. Masiulis nuteistas už tai, kad paėmė kyšį iš taip pat byloje kaltu pripažinto verslininko MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už veikimą „MG Baltic“ interesais.

J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Bylos duomenimis, didelę sumą pinigų R. Kurlianskis E. Masiuliui perdavė 2016 metų gegužės 10 dieną automobilyje, stovėjimo aikštelėje prie Seimo, pinigai buvo paslėpti alkoholio dėžutės butelyje. Vėliau per kratą politiko namuose buvo rasta daugiau grynųjų pinigų. Teismas nuosprendžiu konfiskavo iš viso 240 tūkst. eurų, kurie buvo rasti pas tuometį politiką.

E. Masiulis, kuriam dabar yra 51-eri metai, 1997–1998 m., 2000–2002 m.  buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.

1998–2000 m. – Klaipėdos miesto mero Eugenijaus Gentvilo patarėjas.

2004–2008 m, 2008–2012 m. bei 2012–2016 m. buvo išrinktas Seimo nariu. 2008 m. ėjo susisiekimo ministro pareigas, tais pačiais metais buvo išrinktas Liberalų sąjūdžio pirmininku.

