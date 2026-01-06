Šiaulių mero korupcijos byloje parodymus davė du svarbūs liudytojai, teismas tęs apklausas

Kaip BNS nurodė teismo atstovas Vytautas Jončas, liudytojais apklausti viešąjį pirkimą vykdžiusios savivaldybės įmonės „Šiaulių šviesa“ (anksčiau – „Šiaulių gatvių apšvietimas“) vadovas Tomas Petreikis bei tuometė sekretorė, pirkimo komisijos narė Ugnė Steponkienė.
Rytinėje posėdžio dalyje parodymus davė U. Steponkienė, popiet – T. Petreikis. Judviejų apklausa truko po kelias valandas.
Pasak teismo posėdyje dalyvavusio V. Jončo, „Šiaulių šviesos“ vadovas patvirtino įsakymu sudaręs viešojo pirkimo komisiją byloje nagrinėjamam pirkimui atlikti, taip pat pripažino apie pirkimą kalbėjęs su A. Visocku, tačiau neigė daręs įtaką komisijos nariams.
„Komisijos nariams jis sakė negalėjęs daryti kokios nors įtakos. Jam svarbūs buvę du aspektai – kad konkursas būtų sklandus, laiku įvykdyta pirkimo procedūra ir kad būtų atrinktas kokybiškas rangovas su priimtina kaina“, – nurodė teismo atstovas.
Jis pažymėjo, jog T. Petreikis „neneigė, kad meras domėjosi to viešojo pirkimo eiga“.
Tuo metu U. Steponkienė, anot teismo atstovo, tvirtino negalinti atsiminti dalies aplinkybių. Ji teismo paprašė vadovautis ikiteisminio tyrimo metu jos duotais parodymais, galop teismas pagarsino tyrime atliktų U. Steponkienės apklausų protokolus.
„Teisėja du kartus įspėjo, kad liudytoja privalo duoti parodymus teismui, o dar du įspėjimai buvo, kad už melagingų parodymų davimą asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn“, – BNS sakė V. Jončas.
Jo žiniomis, kitame posėdyje sausio 21-ąją teismas tęs liudytojų, tarp jų – T. Petreikio apklausą. Byloje iš viso yra daugiau kaip 20 liudytojų.
Kaip rašė BNS, šios baudžiamosios bylos Šiaulių apygardos teismas ėmėsi pernai spalį.
Joje A. Visockas ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu bei pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą.
Šiaulių meras kaltinamas piktnaudžiaudamas tarnyba daręs neteisėtą įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui bei kitokios naudos sau.
A. Visockas taip pat kaltinamas siekęs paveikti liudytoją, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme šis duotų melagingus parodymus. Meras anksčiau BNS teigė viską daręs viešojo intereso naudai, o kaltinimus vadino vėjais.
Kiti du kaltinamieji yra bendrovės „Etenders Baltija“ direktorius, viešojo pirkimo komisijos narys Rytis Maliukevičius bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės „Infes Tech“ buvęs akcininkas Danielis Krinickis, irgi buvęs įtrauktas į viešojo pirkimo komisiją.
Valstybinį kaltinimą palaikanti Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto byloje yra pareiškusi daugiau kaip 54 tūkst. eurų civilinį ieškinį turtinei žalai, padarytai bendrovei „Šiaulių šviesa“ ir Europos Sąjungos (ES) biudžetui, atlyginti.
