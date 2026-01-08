Neblaivus prie vairo įkliuvęs Muitinės departamento direktorius: neužtikrintas matavimo skaidrumas

Vilniaus apskrities policijos nutarimą skirti bausmę už vairavimą neblaiviam D. Žvironas apskundė teismui kaip „nepagrįstą ir neteisėtą“. Buvusiam Muitinės vadovui kilo abejonių dėl jo blaivumo tikrinimo procedūrų teisėtumo.
D. Žvironas teismo prašo panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.
Ketvirtadienį teisme buvo apklaustas policijos pareigūnas Česlavas Stefanovičius, nustatęs D. Žvirono girtumą.
Jis papasakojo, kad tąsyk vyko policijos reidas, kurio metu buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas. Tikrinant D. Žvironą jis pripūtė 0,70 promilės. Po pertraukos patikrinus dar sykį, alkotesteris parodė 0,67 promilės.
Patikrinus D. Žvironą antrą kartą, Č. Stefanovičius alkotesterio duomenis įvedė į specialią kompiuterinę programą, o vairuotojo pažymėjimą perdavė kolegai, kuris D. Žvironui surašė protokolą.
Remdamasis tuo, kad protokolą surašęs pareigūnas nedalyvavo tikrinant blaivumą, D. Žvironas bandė sukelti abejonę protokolo teisėtumu.
Teisme buvęs Muitinės vadovas pareigūno klausinėjo, kada jis paskutinį kartą buvo mokymuose, kokiuose teisės aktuose reglamentuota, kuris pareigūnas tikrina blaivumą, kuris rašo protokolą, kodėl protokole nėra alkotesterio numerio ir pan.
D. Žvironas bandė sukelti abejonių jo patikrinimu teigdamas, kad buvo dingęs alkotesteris, kuris paskui atsirado. Bet peržiūrėjus pareigūnų kūno kamerų įrašus paaiškėjo, kad kontaktinis alkotesteris, kuriuo nustatomas girtumas, nebuvo dingęs. Policininkai kalbėjosi apie tai, pas ką nuotolinis detektorius, kuriuo nustatoma, ar iškvėptame ore yra alkoholio.
D. Žvironas klausė, ar alkotesteriu, kuriuo buvo nustatytas jo neblaivumas, prieš tai buvo tikrintas kitas asmuo. Policininkai jam paaiškino, kad alkotesteriai tam ir skirti, kad jais būtų tikrinama daug žmonių.
Ketvirtadienį teisme buvo baigtas įrodymų tyrimas. Po to buvo sakomos baigiamosios kalbos.
„Nėra ginčo, kad ponas Darius vairavo ir jam buvo nustatytas girtumas. Skundo teiginiai deklaratyvūs“, – sakė policijos atstovas Vladislavas Butkevičius.
„Neužtikrintas matavimo skaidrumas“, – baigiamojoje kalboje sakė D. Žvironas. Jis netvirtino, kad buvo blaivus, bet turėjo pretenzijų dėl to, kad neužfiksuotas alkotesterio kandiklių keitimas, neužfiksuota, kad jis vartojo alkoholį ir t. t.
D. Žvironą policija sustabdė praėjusių metų liepos 24-osios rytą Vilniuje, Verkių gatvėje. Vairuotojui buvo nustatytas 0,67 promilės girtumas. D. Žvironas tuo metu atostogavo.
Jis iškart pateikė prašymą atleisti iš pareigų. Rugpjūčio pabaigoje D. Žvironas buvo atleistas.
Už vairavimą neblaiviam policija jam skyrė 850 eurų baudą ir vieneriems metams atėmė teisę vairuoti.
Ankstesniame teismo posėdyje D. Žvironas sakė alkoholį vartojęs vakare, bet iki ryto nešventęs. Ryte su žmona važiavo į prekybos centrą. Vairavo, nes jautėsi blaivus.
