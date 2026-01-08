Bendrovei „Miškų tarnyba“ ir jos vadovams – daugiatūkstantinės baudos

Įmonė ir direktorius taip pat nuteisti dėl neteisingo duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, direktorius, be šių nusikaltimų, turės atsakyti ir už turto pasisavinimą.
Įmonės vadovui teismas skyrė 19,5 tūkst., komercijos direktoriui – 6 tūkst., o įmonei – 15 tūkst. eurų baudas.
Bylos duomenimis, įmonės direktorius nuo 2020 metų sausio iki 2024 metų balandžio tyčia apgaulingai tvarkė bendrovės finansinę apskaitą, siekdamas nuslėpti faktiškai vykdytas ūkines finansines operacijas ir mokesčius. Prokurorams ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjams pavyko įrodyti, kad nuteistieji medienos pardavimo ir grynųjų pinigų gavimo operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis, kasos pajamų orderiais bei į buhalterinę apskaitą neįtraukė pardavimo ir grynųjų pinigų gavimo operacijų už daugiau kaip 135 tūkst. eurų.
Taip pat į buhalterinę apskaitą neįtraukta daugiau nei 220 tūkst. eurų priskaičiuoto ir grynaisiais pinigais išmokėto 135 tūkst. eurų darbo užmokesčio 11 bendrovės darbuotojų. Tokiu būdu išvengta daugiau nei 100 tūkst. eurų mokesčių valstybei.
Surinkta įrodymų, kad miškininkystės įmonės vadovas pasisavino labai didelės vertės bendrovės turtą. 2023 metais statydamas sau namą direktorius įmonės lėšomis sumokėjo už prekes ir paslaugas daugiau nei 24 tūkst. eurų. Iš viso 2021–2023 metais direktorius iš uždarosios akcinės bendrovės pasisavino daugiau nei 200 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu įmonės vadovas įsipareigojo per penkerius metus bendrovei grąžinti daugiau nei 200 tūkst. eurų skolą. Nuteistasis jau grąžino valstybei 100 tūkst. eurų nesumokėtų mokesčių.
