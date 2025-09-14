Neblaivus vairavęs Darius Žvironas nuo rugpjūčio pabaigos nebevadovauja Muitinės departamentui

Pasak jos, prašymą atleisti iš pareigų D. Žvironas pateikė tą pačią dieną, kai policija jį sustabdė vairuojantį neblaivų. Muitinės departamento vadovas tuo metu atostogavo.
BNS rašė, kad policijai jį sustabdžius liepos 24-osios rytą Vilniaus Verkių gatvėje, D. Žvironui buvo nustatytas 0,67 prom. girtumas, kai vairuoti leidžiama kraujyje esant ne daugiau kaip 0,4 prom. alkoholio.
„Rugpjūčio 22-oji buvo paskutinė jo darbo diena“, – nurodė L. Vainauskienė.
Muitinės departamentui nuo rugsėjo 8-osios buvusio finansų ministro Rimanto Šadžiaus pavedimu vadovauja generalinio direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas.
„Šias funkcijas jis atliks iki atskiro įsakymo arba naujo Muitinės departamento generalinio direktoriaus paskyrimo“, – sakė departamento atstovė, pažymėjusi, kad kol kas tokių sprendimų nėra.
Kaip skelbė BNS, Finansų ministerija liepą taip pat pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl D. Žvirono galimo pareigūno vardo pažeminimo.
„Tarnybinis patikrinimas dėl minimo asmens sustabdytas iki bus baigta administracinio nusižengimo teisena, kurią šiuo metu atlieka policija. Baigus administracinio nusižengimo teiseną, tarnybinis patikrinimas bus atnaujintas“, – šią savaitę BNS nurodė ministerija.
D. Žvironui policija surašė administracinio nusižengimo protokolą dėl transporto priemonės vairavimo neblaiviam, už tai gresia bauda nuo 800 iki 1,1 tūkst. eurų.
Tačiau ji buvusiam Muitinės departamento vadovui, kaip BNS sakė Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas, dar nepaskirta, nes D. Žvironas pageidavo susipažinti su bylos medžiaga.
„Sprendimas nepriimtas, nes dalyvis turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. Kadangi ta teise asmuo panoro pasinaudoti, jam sudaryta galimybė tai padaryti ir pateikti savo paaiškinimus“, – nurodė T. Bražėnas.
„Viskas su terminais yra gerai, (...) tyrėjai užtikrino, kad laikomasi visų numatytų tvarkų“, – pabrėžė sostinės policijos atstovas.
Jis paaiškino, kad pažeidimo atveju, kai asmuo vairuoja transporto priemonę neblaivus, nurodymas su bauda įvykio vietoje nėra surašomas ir medžiagą nagrinėja Administracinių nusižengimų bylų skyriaus pareigūnai.
Konkursą laimėjęs D. Žvironas Muitinės departamento vadovu buvo paskirtas 2021-ųjų birželį. Iki tol šešerius metus jis vadovavo Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui.
Pareigūnas yra dirbęs Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos vadovu, taip pat Policijos departamento Kriminalinės policijos valdybos veiklos organizavimo skyriaus vadovu.
Muitinės departamento generalinį direktorių skiria ir atleidžia finansų ministras. Direktoriaus kadencija trunka penkerius metus.
