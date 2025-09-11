 Moteris kreipėsi į policiją: jos vardu paimta 92 tūkst. eurų paskola

Moteris kreipėsi į policiją: jos vardu paimta 92 tūkst. eurų paskola

2025-09-11 10:20
BNS inf.

Į policija kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad pasinaudojus jos asmens duomenimis paimta 92 tūkst. eurų paskola, ketvirtadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

Moteris kreipėsi į policiją: jos vardu paimta 92 tūkst. eurų paskola
Moteris kreipėsi į policiją: jos vardu paimta 92 tūkst. eurų paskola / Asociatyvi freepik nuotr.

1957 metais gimusi moteris į policiją kreipėsi rugsėjo 4 dieną. Ji pranešė, kad jos duomenimis pasinaudojo ir paskolą paėmė moteris, gimusi 1986 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
paskola
asmens duomenų panaudojimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų