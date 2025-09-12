Lenkijoje prabangų BMW pasisavinusiam visaginiečiui – kalėjimas

D. T. nedelsiant turės atlikti šešerių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, likusios bausmės dalies vykdymas atidėtas dvejiems metams. D. T. įpareigotas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje.
Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad Lenkijoje iš automobilių nuomos bendrovės BMW apgaule bandęs pasisavinti Lietuvos pilietis D. T., gimęs 1995 metais, pagrįstai pripažintas kaltu dėl sukčiavimo ir turės atlikti jam skirtą laisvės atėmimo bausmę.
Jis paliko galioti Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų gegužės 15 dienos nuosprendžio dalį, kuria D. T. nuteistas dėl sukčiavimo bei disponavimo suklastotu dokumentu.
Anksčiau ne kartą teistas vyras nedelsiant turės atlikti pirmosios instancijos teismo jam paskirtos subendrintos ketverių metų laisvės atėmimo bausmės dalį.
Bylos duomenimis, Visagine gyvenantis D. T. 2023 metų gruodį prisistatęs kitu asmeniu bei panaudodamas netikrus asmens tapatybės dokumentus – neegzistuojančio Latvijos piliečio netikrą asmens tapatybės kortelę bei vairuotojo pažymėjimą, sudarė automobilio „BMW M5“ nuomos sutartį su Lenkijoje veikiančia automobilių nuomos įmone. Automobilį, įvertintą 99 tūkst. eurų, jis Lenkijoje pasiėmė ir juo išvyko į Lietuvą, ketindamas parduoti.
Bylos duomenimis, prieš mėnesį toje pačioje automobilių nuomos įmonėje, naudodamasis tais pačiais neegzistuojančio Latvijos piliečio dokumentais, asmuo buvo išsinuomojęs kitą brangų automobilį „Volkswagen Golf SR“, kuris po to buvo parduotas Ispanijoje.
Paaiškėjus šiai informacijai bei pastebėjus Ispanijos parduodamų automobilių skelbimų portale ką tik išnuomoto „BMW M5“ skelbimą, nuomos įmonės atstovai nedelsiant kreipėsi į policiją. Buvo paskelbta „BMW M5“ paieška.
Netrukus šis automobilis buvo sustabdytas kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai, prie jo vairo buvo D. T. Parodęs nuomos sutartį, visaginietis teigė, kad BMW jo prašymu išnuomojo pažįstamas Latvijos pilietis.
Automobilis buvo grąžintas teisėtiems savininkams, kurių geranoriškas bendradarbiavimas su Lietuvos teisėsaugos atstovais padėjo atskleisti nusikalstamą veiką ir surinkti pakankamai D. T. kaltę įrodančių duomenų.
Nuteistasis savo kaltės nepripažino, teigė, kad pats neva buvo apgautas Latvijos piliečio, kurio netikrais dokumentais naudojosi nuomodamasis automobilį. Tokia jo versija buvo paneigta byloje surinktais duomenimis, liudytojų parodymais. Teismas konstatavo, kad būtent pats D. T., prisistatęs neegzistuojančiu Latvijos piliečiu, ir naudodamasis suklastotais asmens tapatybės dokumentais, apgaule pasisavino didelės vertės automobilį.
