Burtai klaipėdietei kainavo labai brangiai

Į Klaipėdos apskrities policijos komisariatą 75-erių moteris kreipėsi trečiadienio popietę ir pranešė, kad prarado 171 089 eurus.
Pasirodo, rugpjūčio 1-ąją į ją socialiniame tinkle „Facebook“ kreipėsi nepažįstamas vyras.
Jis prisistatė būrėju ir gydomųjų ritualų ekspertu.
Vyras su klaipėdiete ne tik susirašinėjo, bet ir bendravo per programėles bei telefonu. Pokalbiai vyko rusų kalba.
Pinigus ji ne tik kelis kartus pervedinėjo internetu, bet dalį minėtos sumos perdavė grynaisiais į jos namus atėjusiam nepažįstamam asmeniui.
Pokalbiai ir gydymo praktikos vyko keturis su puse mėnesio, kol moteris pagaliau suvokė praradusi pernelyg daug pinigų, bet tikėto rezultato nesulaukė. Tada ji ir kreipėsi į policiją.
Tyrimo ėmėsi Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pareigūnai, šį kartą policijos pareigūnai nusprendė skirti didesnes pajėgas nusikaltimui išaiškinti.
Apgavystės, žadant būrimus ir gydomuosius ritualus, retesnės nei kiti sukčiavimo būdai.
Vasarą viena senolė patikėjo, kad kieme sutiktos dvi nepažįstamos moterys gali nuimti prakeiksmus ir padėti išspręsti kitas problemas. 84 metų klaipėdietė parsivedė į namus pirmą kartą sutiktas moteris ir už paslaugas sumokėjo 2,8 tūkst. eurų bei atidavė du paauksuotus žiedus.
Šiemet Klaipėdos apygardos teismas nuteisė sutuoktinius Diną ir Alesiją Trilikauskus, kurie sugebėjo iš aukų išvilioti per pusę milijono eurų ir dar pasikėsino išvilioti 3,45 mln. eurų. Aukos jau buvo įtikintos atiduoti šiai porai pinigus, gautus pardavus namą ir verslą. Tik per atsitiktinumą šis ketinimas nebuvo įvykdytas.
Trilikauskai tikino esantys šviesos valdovai, kalbėjo apie sąmonės evoliuciją, energetinius mainus ir tuo pat metu sutrikusius, psichologiškai pažeidžiamus žmones išnaudojo viliodami pinigus ir kitokias gėrybes.
Tikru būrėju ir net juoduoju magu prisistatinėjęs jaunas vyras Klaipėdoje taip pat sulaukė bausmės. Dienraščio žiniomis, iš uostamiesčio jis vėliau išvyko, bet savo veiklos nemetė. Toliau magijos žinias taikyti ėmėsi Latvijoje.
