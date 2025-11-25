 Aplinkosaugininkai pričiupo neteisėtai 6 ungurius pagavusį žveją

Aplinkosaugininkai pričiupo neteisėtai 6 ungurius pagavusį žveją

2025-11-25 16:00
ELTOS inf.

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai per rugsėjo–spalio mėnesiais vykusią akciją „Saugom ungurį“ metu nustatė penkis šiurkščius pažeidimus.

Aplinkosaugininkai pričiupo neteisėtai 6 ungurius pagavusį žveją
Aplinkosaugininkai pričiupo neteisėtai 6 ungurius pagavusį žveją / R. Lukoševičiaus/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Reidų metu patikrinta 17 žvejų mėgėjų ir keturios transporto priemonės, o nustačius pažeidimus – paimti šeši ne mėgėjų žvejybos įrankiai bei konfiskuota viena plaukiojimo priemonė.

Departamento teigimu, vienas šiurkščių pažeidimų nustatytas spalio 15 dieną Kretuonos upėje, Švenčionių rajone, kai asmuo  draudžiama ungurine gaudykle neteisėtai sugavo 6 ungurius. Žuvų ištekliams padaryta  2 880 eurų žala.

Aplinkosauginė akcija „Saugom ungurį“ vykdyta dviem etapais – balandžio–gegužės mėnesiai ir rudenį. antrasis – rudenį.

Departamento duomenimis, iš viso per šią akciją surengti 37 reidai, patikrinta 40 žvejų mėgėjų ir žvejybos įmonių. Iš viso nustatyta 14 pažeidimų, paimtos trys plaukiojimo priemonės ir 12 ne mėgėjų žvejybos įrankių. Bendrai padaryta žala  siekia beveik 11,7 tūkst. eurų. 

Šiame straipsnyje:
aplinkos apsaugos departamentas
aplinkosaugininkai
žvejas
unguriai
brakonierius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų