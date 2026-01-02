Pirmąją Naujųjų metų dieną BPC užfiksavo mažiau skambučių nei pernai

Centro duomenimis, lyginant su pernai, tai kol kas mažiausias pirmąją Naujųjų metų dieną užfiksuotas skambučių skaičius.
Kaip atskleidžia statistika, pavyzdžiui, 2017 m. sausio 1-ąją BPC buvo registruota daugiau nei 12 tūkst. skambučių, tą pačią dieną 2018 m. – kone 10,5 tūkst., 2019 m. – 10313, o pirmąją 2020 metų dieną – 9312.
Anot BPC, pirmąją šių metų dieną daugiausiai užregistruotų pranešimų teko policijai – 2191. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai (GMP) perduoti 1949 pranešimai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – 174, aplinkos apsaugai – 35.
Kaip pranešė pagalbos centras, lyginant su ankstesniais metais, pranešimų skaičius sumažėjo visoms skubiosios pagalbos tarnyboms, išskyrus aplinkos apsaugą.
Policijai daugiausiai pranešimų perduota apie viešosios tvarkos pažeidimus – 510, smurtą artimoje aplinkoje – 444, kelių eismo taisyklių pažeidimus – 211 bei nusikaltimus asmeniui – 192.
Iš visų GMP tarnybai perduotų pranešimų net 14,8 proc. buvo kompleksiniai, kai nelaimės vietoje reikėjo kelių skubiosios pagalbos tarnybų. Daugiausiai pranešimų gauta apie traumas bei apsinuodijimą potencialiai nuodingomis medžiagomis – alkoholiu ir vaistais.
Anot BPC, nemažai pranešimų gauta dėl pavojingų kraujospūdžio svyravimų, ūmių kraujotakos sutrikimų ir galvos svaigimo. Daugiau tokių atvejų fiksuota antroje dienos pusėje.
Nors šiemet priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikis sumažėjo, sausio 1-ajai būdingi incidentai, susiję su degančiomis šiukšlių dėžėmis ir konteineriais, išliko. Iš viso užregistruoti 44 tokie pranešimai, daugiausia jų fiksuota Klaipėdoje – 11, ir Vilniuje – 9.
Aplinkosaugininkai sulaukė daugiau pranešimų
Kaip nurodo BPC, iš visų tarnybų šiais metais tik aplinkosaugininkai sulaukė daugiau pranešimų nei pernai. Pasak pagalbos centro, tam įtakos galėjo turėti šaltoka naktis – net 13 perduotų pranešimų buvo dėl galimai įšalusių gulbių.
Didžiausias skambučių srautas buvo užfiksuotas iš karto po vidurnakčio: per pirmąją 2026 m. valandą užregistruoti 505 skambučiai, per antrąją – 435, per trečiąją – 414.
Vėliau skambučių skaičius palaipsniui mažėjo, o mažiausias užregistruotas tarp 7 ir 8 valandos ryto – 150.
Kaip pranešė BPC, sausio 1-ąją centro pamainos užtikrino operatyvų reagavimą į pagalbos skambučius – vidutinis atsiliepimo laikas siekė 3 sekundes.
