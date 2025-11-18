Vidaus vandens kelių direkcija nesutinka dėl tariamos padarytos žalos: skųs teismui

Atkreipiame dėmesį, kad departamentas atlikdamas tyrimą dėl Nemuno upės vagoje vykdytų darbų ties Alytumi, neįsiklausė nei į VVKD, nei į nepriklausomo antstolio, nei į mokslininko argumentus. VVKD pabrėžia, kad visi darbai Nemune buvo atliekami laikantis teisės aktų. Prieš pradėdama darbus direkcija pateikė atsakingoms institucijoms savo planus, šios neturėjo jokių pastabų.
Tyrimo metu VVKD bendradarbiavo su aplinkosaugininkais ir kitomis institucijomis. Direkcija pateikė visus reikalautus dokumentus bei techninius duomenis, kurie pagrindžia, kad darbai buvo atliekami pagal suderintus planus ir laikantis aplinkosaugos reikalavimų, o darbai neviršijo suplanuotų parametrų.
Be to, nepriklausomas antstolis atliko faktinių aplinkybių konstatavimą ir batimetrinius matavimus Nemuno ruožuose ties Alytumi ir Druskininkais. Duomenys patvirtino, kad atlikti darbai neviršijo suplanuotų gylio parametrų.
Technikos mokslų daktaras Arvydas Šikšnys pateikė išvadą, kad atlikti darbai priskirtini vandens telkinių valymo ir priežiūros kategorijai. Pateikė išvadą, kad AAD atliktas kokybės vertinimas pagal turimus duomenis nėra tikslus.
Manome, kad AAD išvadose esminę įtaką galėjo turėti skirtingas techninių duomenų vertinimas ir neįvertintas natūralios upės tėkmės poveikis dugno gyliui. Pašalinus seklumas, upė pati formuoja dugno reljefą. Pasitelkti ekspertai vertino upę tik iš ekologinės pusės, neatsižvelgdami į natūralius hidrologinius procesus bei į tai, kad šis upės ruožas yra Vyriausybės patvirtintas valstybinis vandens kelias, kuriam nustatyti konkretūs parametrai ir juos galima išlaikyti tik techninėmis priemonėmis. Tikimės, kad teismo procesas padės objektyviai įvertinti visus aspektus ir, esant reikalui, nustatyti aiškesnes technines metodikas tokio pobūdžio darbams.
„Gerbiame aplinkosaugos institucijų darbą, tačiau esame įsitikinę, kad šiuo atveju dalis faktinių duomenų nebuvo įvertinta. Kreipsimės į teismą tam, kad situacija būtų objektyviai išanalizuota. Darbus Alytuje vykdėme laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų. Laivyba ir aplinkos apsauga nėra priešprieša – jos yra suderinami valstybės interesai, ir būtent taip dirbame kasdien“, – teigė VVKD generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas.
Jis pabrėžia, kad Nemuno aukštupio savivaldybės ne kartą yra akcentavusios poreikį palaikyti upės prieinamumą bendruomenėms, turistams ir laivavedžiams, o Direkcijos atliekami darbai neatsiejami nuo saugios laivybos ir tvaraus upės naudojimo.
„Atsižvelgėme į Nemuno aukštupio savivaldybių poreikį užtikrinti, kad upė būtų prieinama bendruomenėms, turistams bei laivavedžiams. Šalinti seklumas daugiau, nei reikia saugiai laivybai užtikrinti, būtų bereikalingas darbas ir tiesiog resursų švaistymas. Mūsų žmonės tą supranta ir racionaliai naudoja resursus“, - paaiškino V. Vinokurovas.
Naujausi komentarai