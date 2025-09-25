Kėdainių rajone – stiprus gaisras sąvartyne: gyventojai gavo skubius pranešimus

Ketvirtadienį, 5.30 val., gauta informacija, kad Zabieliškio kaime esančioje Liepų gatvėje Kėdainių rajone dega sąvartynas – smulkių atliekų krūva.
Gaisras išplito 20x30 metrų plote.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
– Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus;
– Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
– Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti.
– Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
– Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Įspėjamieji pranešimai buvo išsiųsti gyventojams ir į mobiliuosius telefonus, rekomenduojant uždaryti langus ir vengti buvimo lauke.
Šiuo metu gaisras jau lokalizuotas, įvykio vietoje dirba ugniagesiai.
Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
