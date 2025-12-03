Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo trys vagonai: paveiktas traukinių eismas

„Nukentėjusiųjų nėra. LTG Saugos komanda išvyko į įvykio vietą ir aiškinsis avarijos priežastis. Diversijos versija yra atmetama, kol kas daroma prielaida, kad įvykį nulėmė techninės aplinkybės“, – teigiama pranešime.
Pranešama, kad paveiktas traukinių, vykstančių maršrutais Vilnius–Šiauliai, Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai ir Šiauliai–Kaunas, eismas.
Šiomis kryptimis vykstantiems keleiviams yra užsakyti autobusai, į juos keleiviai įsės Kėdainiuose.
Šiuo metu skaičiuojama, kad dėl susidariusios situacijos bus paveikti trys keleiviniai traukiniai.
Naujausią informaciją LTG ragina sekti interneto svetainėje ar sužinoti paskambinus konsultacijų telefonu.
Tuo metu keleiviai, nenorintys tęsti kelionės autobusu ar dėl minėto įvykio galutinę stotelę pasiekę vėliau, gali kreiptis piniginės kompensacijos.
Traukinių eismą ketinama atkurti atkurtas likvidavus avarijos padarinius.
Nei Kauno apskrities policija, nei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešimo apie geležinkelio avariją negavo, pareigūnų pagalbos neprašoma.
