Padaugėjo žuvusiųjų per šiurpią kaktomušą: po tokios įvykių sekos ramybės neduoda vienas klausimas

Kaip jau pranešta, šis kraupus susidūrimas įvyko lapkričio 26-ąją, apie 18 val., vos dviejų eismo juostų vietinės reikšmės kelio Aristava-Kėdainiai-Cinkiškis 12-ajame kilometre – anot ugniagesių gelbėtojų, ties Josvainių seniūnijos Mantvilionių kaimu. Ir automobiliui „Mazda 5“, važiavusiam Kėdainių kryptimi, išvažiavus į priešingą eismo juostą.
Šia važiavęs ir į Kauną 150 kg krovinį vežęs vilkiko „Mercedes-Benz Atego 1218“ vairuotojas – vienos Šiaulių įmonės darbuotojas, gimęs 1967 m., vėliau teisėsaugininkams teigė, kad slidžiame kelyje sumėtyta „Mazda“ išvažiavo prieš pat jį staiga. Bandydamas išvengti susidūrimo, jis dar bandė sukti dešinėn, tačiau irgi dėl slidžios kelio dangos buvo apsuktas.
Tačiau, portalo kauno.diena.lt duomenimis, apie šią šiurpią kaktomušą pranešė ne vilkiko vairuotojas, dar turėjęs pavargti, kol sugebėjo išlipti laukan, o kitas šio susidūrimo liudytojas, važiavęs paskui automobilį „Mazda“. Jis teigė, kad pastarajam staiga išvažiavus į priešingą eismo juostą, po kaktomušos iš jo pro galines kairės pusės dureles, kurios, kaip paaiškėjo atvykus ugniagesiams gelbėtojams, tik vienos teatsidarė, išlipo tik vienas žmogus. Pastarasis teigė, kad sumaitotame automobilyje likę penki jo kolegos.
Šiuo septynviečiu automobiliu, priklausančiu vienai Kėdainių rajone registruotai statybų įmonei, po darbo grįžo viena jos brigada, kurią sudarė Kėdainių bei Kėdainių rajono gyventojai. Įvykio vietoje žuvo 1984 ir 1972 m. gimę jo keleiviai, po kelių dienų Kauno klinikose mirė ir 1986 m. gimęs jų bendrakeleivis, kitiems dviem šio ekipažo nariams, gimusiems 1981 bei 2005 m., kaip ir vairuotojui, likimas buvo palankesnis.
Teisėsaugininkai rado šiame automobilyje, virtusiame metaliniu karstu daliai jos narių, du šalmus, lagaminėlį bei kuprines su nesuvalgytais sumuštiniais. Žuvusiųjų kūnai, kuriuos laukan ištraukė ugniagesiai gelbėtojai, buvo su darbiniais drabužiais.
Kaip jau rašyta, sumaitotame automobilyje be dviejų žuvusiųjų įvykio vietoje buvo įkalinti ir trys gyvybės ženklus rodantys jų bendrakeleiviai. Visi jie buvo prispausti ir išlaisvinti tik nukirpus automobilio stogą.
Vienas iš klausimų, į kurį šiandien bando atsakyti ikiteisminį tyrimą dėl šios tragedijos pradėję teisėsaugininkai, – kur kaktomušos su vilkiku metu sėdėjo važiavusieji automobiliu „Mazda“ – tiek žuvusieji, tiek likę gyvi?
Remiantis jau minėto tragedijos liudytojo, važiavusio paskui automobilį „Mazda, parodymais, aišku tik viena – kad vienintelis šio ekipažo narys, sugebėjęs pats išlipti laukan, sėdėjo už vairuotojo, t. y. pasitvirtino pastebėjimas, jog saugiausia vieta tokiais atvejais yra būtent ši, nes vairuotojas gresiant susidūrimui instinktyviai saugo save.
Kita vertus, jeigu slystanti „Mazda“ būtų trenkusis į vilkiką savo dešiniu šonu, atsakymas, kurioje automobilio pusėje sėdėjo žuvusieji, būtų aiškus. Tačiau, remiantis teisėsaugininkų turimu šio susidūrimo vaizdo įrašu, minėtos transporto priemonės susidūrė priekiais ir po to nuo smūgio nulėkė nuo kelio į laukus. Tačiau nė viena iš jų neapvirto.
