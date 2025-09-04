Aiškėja daugiau detalių apie uoste kilusį gaisrą

Tirštus dūmus virš Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos žmonės pamatė trečiadienio rytą, apie 07.30 val.
„Penktoje krantinėje esančiame laivų pakrovos įrenginyje pamatė centrinio pulto operatorius, kad smilksta dūmai. Buvo informuoti dispečeriai, bet per kelias minutes jau pamatėme atvirą liepsną“, – kalbėjo Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos vadovas Vitalij Muštuk.
Kadangi uoste gaisrai itin sudėtingi, buvo sutelktos gausios ugniagesių pajėgos. Prireikė ne tik gaisrinių mašinų, bet ir keltuvų.
„Gaisro židinys buvo apie 30 metrų aukštyje, tai yra to krano, to įrenginio konstrukcijose. Gsinimas buvo ir nuo žemės, ir iš keltuvų. Prisidėjo ir prišvartuoto laivo įgula, nes tame laive yra įrengta gaisro gesinimo sistema“, – šnekėjo Klaipėdos gelbėjimo valdybos vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė.
Klaipėdiečiai pasakojo, kad vėjas dūmus nešė į miestą ir piečiau, o jie buvo aitrūs.
„Plastmasė degė, ten, matyt, kabeliai ar kas. Toks kažkoks specifinis jau ten“, – teigė pašnekovas.
Stiprus kvapas jautėsi dėl to, kad degė konvejerio juostos guma. Tad greitai miesto ir priemiesčių gyventojus pasiekė įspėjimai dėl oro taršos.
„Tas mechanizmas turi daug degių medžiagų – ir gumos, ir panašiai. Įvertinus situaciją ir vėjo kryptį, gelbėjimo darbų vadovas priėmė sprendimą perspėti, buvo kreiptasi į departamentą. Išplatinti pranešimai esantiems namuose ar įstaigose užsidaryti langus ir, jeigu yra galimybė, nebūti gryname ore“, – nurodė A. Maslauskienė.
Bet panikos tai nesukėlė.
„Pietinėje pusėje nieko nejutome, niekas neišgąsdino“, – sakė pašnekovė.
Po pusantros valandos ugniagesiai pranešė likvidavę gaisrą, bet kurį laiką dar liko stebėti, ar nėra daugiau ugnies židinių. Įmonėje dirbo aplinkosaugininkai, gaisro priežastis tiriantys specialistai.
„Krova tuo metu nevyko. Ji dėl lietaus buvo sustabdyta apie 05:30 val. Tai, vadinasi, galimai kažkur tiesiog pagavo temperatūrą pelai ir įvyko gaisras“, – aiškino Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos vadovas.
Žmonės nenukentėjo. Tik įranga, svarbi dabar vykstant grūdų krovai.
„Grūdų pakrovos mašina, taip vadinama laivų. Ji yra pajungta prie transporterių galerijos. Tai labai gerai, kad buvo laiku lokalizuotas gaisras ir jis nepersimetė į transporterio galerijas“, – tvirtino V. Muštuk.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Įmonė tikisi, kad po savaitės krantinėje krova vėl vyks.
„Turime 3 tokias laivų krovos mašinas, bandysime šią nustumti į remontą, o vietoje jos atsivaryti kitą. Reikės tik ten inžinerinių darbų – pajungti ir tęsti krovą“, – šnekėjo V. Muštuk.
Nepaisydami gaisro, vėluojančios javapjūtės ir prasto oro, uostininkai tikisi perkrauti daugiau grūdų nei pernai. Jie yra pajėgūs perkrauti beveik 6 milijonus tonų grūdų.
